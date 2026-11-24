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30歲「北一女神」蔡瑞雪今（24）日在Instagram曬出「婚後日記」，隨後證實已於上個月和一名蔡姓醫美醫師結婚。婚訊曝光，也讓她過去的感情經歷再度受到關注。她曾與富二代DJ孫麥傑交往，兩度被拍到當街親吻，最後仍以分手收場；今年3月又被週刊爆料與當時已婚的「那個凱文」王懷祖關係曖昧，她當時已透過律師否認，強調兩人只是一般朋友，事隔約7個月後，低調與醫師男友登記結婚，找到人生的歸宿。蔡瑞雪和有「台版朴寶劍」外號的孫麥傑，2023年被《鏡週刊》拍到在街頭約會、親吻，戀情因此曝光。兩人交往約一年半，2024年10月傳出分手，外界一度盛傳男方長輩反對這段感情。到了2025年5月，兩人又被拍到在街頭接吻，引發復合猜測，但蔡瑞雪同年10月發文證實自己已恢復單身。孫麥傑也曾透露，分手後一度情傷，兩人仍是朋友、保持聯絡。今年3月，《鏡週刊》報導蔡瑞雪與當時擔任《GQ Taiwan》編輯長的王懷祖互動親密，還指兩人疑似同遊北海道、曾在信義區擁吻。蔡瑞雪隔天透過律師發出聲明，表示兩人於2025年11月經朋友介紹認識，平時僅以一般朋友身分往來；她也說，王懷祖曾告知自己已與配偶分居、正在協商離婚。對於同遊、激吻等說法，她否認相關情節，另澄清沒有和對方一起滑雪。風波延燒後，王懷祖在社群宣布辭去《GQ》編輯長一職。這回蔡瑞雪公開與醫師老公的合照，兩人一身黑白禮服，在夕陽下牽手接吻。她受訪時沒透露交往多久，但提到另一半溫柔、善良，凡事會替她著想，讓她認定對方是想一起走下去的人。她也否認懷孕，透露目前正籌備拍婚紗，預計明年舉辦婚禮。