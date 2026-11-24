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蔡瑞雪今（24）日宣布結婚，對象是東區醫美名醫蔡沁晁，甚至在學生時期就因為帥氣外型小有名氣，登上不少綜藝節目，婚訊公開後，男方過去黑歷史也隨之公開，他在2017年住院醫師時期，就被爆料半夜帶兩位辣妹進入值班室，聊了一個小時才離開，事後他坦承犯錯，沒有被醫院處罰。蔡瑞雪的老公蔡沁晁畢業於中國醫藥大學醫學系，曾在馬偕醫院當住院醫師，他其實在學生時期就相當知名，因為外型神似邱澤，過去就時常登上綜藝節目，在社群擁有上萬名粉絲，有九年臨床經驗的他，擅長的是唇部醫美。宣布跟蔡瑞雪結婚後，蔡沁晁過去黑歷史也被挖出來，他被起底在馬偕當住院醫師時，曾在半夜帶著兩位辣妹進入值班室，三人暢聊1個小時後才離開，事後馬偕醫院證實消息，但回應年輕醫生難培育，已經要求對方改善，沒有處分，事後蔡沁晁也坦承違規。不只是蔡沁晁年輕時爭議，他也被指控施術時態度很差、技術不好、讓患者受傷等，為此今年6月他發文回應，「我從來沒有否認過自己的過去。我相信，一位醫師真正的價值，不是從來不犯錯，而是願意負責、願意改善，也願意陪伴患者走到最後。謝謝你們願意把自己的信任交給我，也謝謝你們一路見證我的成長。」