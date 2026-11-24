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輝達周一宣布創辦人黃仁勳在離開11天後，回歸執行長職務，在過去數十天頻頻利用匿名消息人士大量指控黃仁勳相關爭議的《紐約時報》成為輿論焦點，在昨日黃仁勳回歸前，紐時又發出一篇聲稱是員工的匿名人士指黃仁勳言語侮辱霸凌下屬的文章；然而，今日黃仁勳重返輝達，受到大批員工圍繞給予掌聲。紐約時報在黃仁勳回歸前，於周一又刊出一篇針對黃仁勳的文章，內文大量引述自稱是「前輝達員工」、「目擊者」的匿名爆料，指控黃仁勳曾對一位高管說，他母親當年就該把他打掉。他說他會扯下某位下屬的雙臂，用它們來敲打他的頭，把他活活打死。紐時還引述員工說法稱，黃仁勳還對另一位員工說，他會掀開他們的頭蓋骨，「在你的腦子上撒尿」。當談到黃仁勳獲得大量輝達員工與矽谷科技圈連署要求回歸的聲浪，紐時開始描繪公司內部形象，直指輝達內部帶有狂熱的崇拜色彩，聲稱黃仁勳透過技術專長，個人的共情舉動和讚揚來培養忠誠度，透過恐懼進行統治。然而，當黃仁勳今日重返輝達，並走進公司內時，現場大批員工掌聲歡迎，「我們愛你，Jensen！」、「歡迎回來！」以及「開始工作吧！」黃仁勳則笑稱，「謝謝，這是我上班的第一天。我沒有電腦，所以 IT 部門要給我一台新的 PC。」隨著輝達官方貼出黃仁勳今日重返輝達公司內的畫面，大批民眾貼出昨日的文章質問紐約時報可信度，留言痛批紐時不斷利用匿名放話炒作，成為政治打手。紐時在過去數十天頻頻利用匿名者放話追殺黃仁勳，引發矽谷科技圈不滿，科技媒體WCCFTech報導，人工智慧（AI）公司HyperspaceAI創辦人兼執行長馬圖爾（Varun Mathur）近期利用網頁排名演算法（PageRank），分析黃仁勳陷入婚外情及晶片出口爭議後的媒體報導情況，試圖了解各家媒體在新聞傳播中的影響力，以及相關報導的情緒傾向。《紐約時報》（The New York Times）在這波黃仁勳相關新聞中扮演關鍵角色，累計刊出88篇報導，且被其他媒體引用的次數最多，成為相關新聞的重要資訊來源。整起事件最初源自匿名消息人士向《紐約時報》提供資訊，但最初的間諜相關指控至今仍未獲得證實。