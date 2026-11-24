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幽靈人口案7月判刑丟官 檢搜5處查扣證物依選罷法起訴

台中市東區東英里前里長林德興，4年前參選時涉犯幽靈人口案，擔心無法繼續參選下屆里長，竟於今年3月涉嫌以「里辦補助」名義舉辦低價里民一日遊，並在旅途中向251名里民請託支持其接班人王秋福。台中地檢署於上月20日拘提林、王並向法院聲押禁見獲准，今（24）日偵查終結，依涉犯《公職人員選舉罷免法》將2人正式提起公訴。台中地檢署調查指出，林德興因4年前涉及幽靈人口案，自認可能喪失下屆參選資格，遂於今年2月與王秋福達成共識，改推王秋福出馬角逐下屆里長。隨後，林德興便以里辦公處名義舉辦台南、彰化一日遊，假借「里辦補助」之名，向設籍該里且年滿65歲以上的長者僅收取500元、其餘參加者收取1,000元，成功吸引多達251人報名、浩浩蕩蕩分乘6部遊覽車出遊；然而該行程包含車資、餐費、遊船票及保險，每人實際成本高達約1,305元。活動當天，林德興和王秋福分乘遊覽車，公開向里民宣布將由王秋福接棒參選並請託支持。王秋福不僅輪流登上各輛遊覽車拜票，更向里民承諾「當選後每年將繼續舉辦旅遊活動」，中午用餐時也逐桌敬酒尋求支持。檢方認定，2人藉此讓參加里民各自獲得至少805元或305元的不正當旅遊利益。林德興早在判決出爐前就已暗中布局「旅遊賄選」，他所涉的幽靈人口案件也於今年7月判刑確定，遭法院宣告褫奪公權2年，不僅里長職務當天丟了，也確定無法參選下屆公職。檢警專案小組接獲招待旅遊線報後展開追查，於10月20日持搜索票兵分多路，搜索林、王2人住處、服務處及相關遊覽車公司等5處地點，當場查扣手機等關鍵證物，並約談旅行社業者及參加活動的里民共30人到案說明，同時拘提林、王2人到案。檢察官訊問後認為2人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見均獲裁准，並於今日依涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項「對於有投票權之人，行求不正利益而約其投票權為一定之行使」罪嫌，依法提起公訴。