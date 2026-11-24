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新加坡資料中心業者Megaspeed因捲入輝達創辦人黃仁勳與中國女商人黃樂（Alice Huang）的案件之中，被美方列入貿易黑名單，禁止這家公司在未取得許可的情況下採購先進晶片。新加坡企業也被美方盯上，對此，新加坡總理黃循財今天表示，不希望企業利用與濫用，使新加坡成為規避美國出口管制的管道。美國商務部「聯邦公報」（Federal Register）發布的公告指出，Megaspeed及它位在馬來西亞、新加坡與泰國的4家關係企業，因「從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動」，被列入商務部「實體清單」（Entity List）。Megaspeed過去曾採購數十億美元的輝達晶片，前高層黃樂（Alice Huang）遭紐約時報與華爾街日報等美媒點名與黃仁勳有婚外情，且疑似涉嫌晶片走私轉運。根據路透報導，正在澳洲坎培拉進行正式訪問的黃循財表示：「若有企業被查獲違反我國法律，我們必將採取極為嚴厲的執法行動。我們正是基於這項原則對 Megaspeed 展開調查。」他指出：「美方目前仍持續對 Megaspeed 進行調查，而新加坡方面則聚焦於該公司是否觸犯任何新加坡法律」；他補充，新加坡正就此議題與美國當局保持溝通。黃循財表示，新加坡先前曾調查過黃樂，但未發現足以起訴的證據。他說：「我們曾將她帶回偵訊並進行調查，但由於缺乏進一步起訴的依據，最終將她釋放。」黃循財強調，新加坡不希望被企業利用，成為規避美國出口管制的管道。也不希望企業違反新加坡的法律，若有企業被抓到違法，新加坡將採取堅定的執法行動。