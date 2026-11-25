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▲本周有2波東北季風影響台灣，北部、東半部氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

兩波東北季風接連報到，周四（26日）前全台濕涼有雨、低溫下探15度，帶動冬被買氣！擔心羽絨被難清洗又怕潮，居家品牌HOLA和樂家居推出「奧可利200織水洗莫代爾被」，主打舒芙蕾般透氣保暖空氣感，免套被單且整件可機洗，優惠價1,680元，《NOWNEWS》帶您一次看。中央氣象署預報指出，本周受兩波東北季風影響，周四前全台降雨機率高、一路轉涼，周六（28日）起轉乾冷、早晚低溫下探15度。瞄準換季需求，HOLA「奧可利200織水洗莫代爾被雙人」（原價1,980元、優惠價1,680元，共蜜香橙花、琉璃兩色）採用比棉更透氣的100%莫代爾表布，免裝被套即可整件機洗、免飛韓國代購，12月23日前登入APP還能再領逾萬元聖誕折價券。若猶豫該買羽絨被還是水洗被，兩者各有優勢：羽絨被雖輕盈保暖，但價格高、台灣潮濕受潮易有氣味且多數不可水洗；莫代爾水洗被則透氣親膚、好清洗，適合怕悶熱與討厭換被單族群，若室溫低於12℃可搭配蓄熱升溫8℃的「WARM TOUCH石墨烯保暖毛絨雙面毯」（1,680元）。提醒清洗水洗冬被前務必確認洗標，採低溫柔洗並避免高溫烘乾，才能維持蓬鬆度。