我是廣告 請繼續往下閱讀

開根號看成微積分！蔣萬安連續口誤遭糾正

網友酸聲四起！蔣萬安：做效果看不出來嗎

林俊憲也來出題！網笑：太懂流量密碼了

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日晚間開直播分享數學學習心法，尋求連任的台北市長蔣萬安同晚也推出「講晚安」直播節目，沒想到翻看繪本時，竟將一道基礎根式運算題目連續兩度說成「微積分」，意外成為網路熱議焦點。民進黨立委林俊憲今（24）日也跟上話題，特地貼出數學算式考驗網友，小水滴則笑虧：「太懂流量密碼了，答案才是彩蛋！」回顧昨晚直播畫面，蔣萬安拿起競選團隊準備的繪本，翻到一頁出現開根號、次方及四則運算的數學題目時，突然脫口而出：「欸⋯⋯這個微積分。」一旁的國民黨立委徐巧芯隨即起鬨，要他直接算給大家看，沒想到蔣萬安再次看向題目，還自信地說：「這個喔？這就很簡單啊，微積分啊。」直到現場工作人員忍不住笑出聲，當場提醒「不是啦」，蔣萬安才趕緊改口，笑著表示「開根號，這個很基本」。短短一段直播畫面隨即被網友轉傳，尤其當晚沈伯洋才剛開直播分享數學學習方法，蔣萬安卻在同一晚因數學題目口誤成為話題，更讓這段插曲增添選戰話題性。影片在社群平台流傳後，不少網友留言開酸，質疑蔣萬安團隊安排直播的效果，甚至有人直言「重點是沈伯洋今天就在講數學，硬要學結果又自曝其短，到底是多掉漆啦」、「他們團隊是誰讓他開直播的，越開越害他，東施效顰⋯⋯顯得更愚蠢」、「原來PUMA一直在跟國中生選舉」，相關討論持續延燒。蔣萬安今早接受媒體聯訪，被問到直播中將開根號誤稱為微積分一事，則笑著回應：「這就是做效果，大家看不出來嗎？」他也強調，希望透過直播以比較自然、輕鬆的方式與市民互動，試圖淡化這場直播口誤風波。不過，這場數學話題並未就此落幕，林俊憲今日也在Threads跟上熱度，貼出一張白底黑字的數學算式，並寫下「台灣人的習慣，看到數學題目都會忍不住想算一下」，隨後在留言區公布答案為「3」，恰巧與沈伯洋的競選號次相同，吸引超過4萬人按讚。貼文曝光後迅速吸引超過4萬人按讚，不少網友湧入留言區朝聖，笑稱「太懂流量密碼了，答案才是彩蛋」、「這是蔣寶的危機分」、「我可不可以讀建中，把蔣萬安的那個名額還給我」、「這種題目一分鐘內心算解出來，居然有候選人要直播教台灣人，真的是看台灣人無」，也讓選前最後幾天的台北市長選戰再添話題。