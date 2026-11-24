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金鐘視帝屈中恆過去曾因吸毒案重創演藝事業，多年來靠著精湛演技重新站穩腳步，卻仍面臨昔日風波帶來的影響，演出作品《人浮於愛》更遭AI換臉。今（24）日屈中恆與陽靚、夏騰宏一同出席公視人生劇展《狂人日記》媒體茶敘，被問及遭AI換臉一事，他坦言心情多少受到影響，卻也無奈表示自己無力改變現況，苦笑反問：「我能說『我不要、我不要』嗎？」更透露至今沒有看過遭換臉的版本，直言：「反正不是我。」屈中恆去年（2025年）8月赴北京宣傳舞台劇《寶島一村》時，曾遭觀眾當眾重提20年前涉毒往事，導致他遭劇組換角、退出大陸巡演。這把火近期也燒到他參演的台劇《人浮於愛》，該劇版權售往中國大陸後，為求通過當地官方對「劣跡藝人」的審查，片方只好將劇中屈中恆的臉全部透過「AI換臉」技術替換，但最終仍未過審，意外掀起熱議。屈中恆2006年曾捲入大麻風波，當時演藝事業受到衝擊，儘管事件至今已過20年，相關爭議仍不時被外界翻出。今日被問及演出作品遭AI換臉的心情，屈中恆起初笑稱自己沒有什麼想法，接著解釋：「因為我們自己也沒辦法去改變什麼，而且這種東西你沒辦法控制。」畢竟是自己曾經付出心血的演出，被問到是否因此心情不好，屈中恆也坦言：「肯定是吧，但是就順其自然嘛。」他認為事情並非自己能夠左右，即便不願意也無法改變，只能選擇接受。至於是否曾好奇觀看遭AI換臉後的成品？他則笑著回應：「沒有，不用吧，反正不是我。」巧合的是，屈中恆此次在《狂人日記》中飾演的補教名師，也面臨AI假影片帶來的風波。劇中他曾以鐵血教育聞名補教界，卻因與學生發生教育糾紛而離開講台，15年後改名重返補習班，面對截然不同的教育環境，以及社群媒體、AI科技帶來的挑戰，昔日的教學方式也受到考驗。當記者提到他戲裡戲外都碰上類似遭遇，屈中恆也忍不住苦笑說：「我也是被AI搞的！」意外與劇中角色的處境產生呼應。談及角色的心境轉變，屈中恆表示，角色重新復出時其實相當含蓄、保守，直到發現現代學生難以掌控，才逐漸流露出過去的情緒。他也認為，作品除了呈現角色的蛻變，更重要的是帶領觀眾重新思考現代教育問題。陽靚則補充，劇中觸及AI等當代社會議題，都是現今許多人共同面對的煩惱。《狂人日記》描述昔日以「鐵血教育」聞名南陽街的數學補教名師羅明，因學生癲癇倒地、遭家長與社會撻伐而離開講台。十多年後，他改名羅文重返補習班，面對改走「愛的教育」的新環境，仍壓不住咆哮的衝動；班主任周詩雅（陽靚飾）、搖滾巨星般的名師王星（夏騰宏飾），以及暗中製作 AI 假影片的重考生周則緯（劉韋辰飾），讓他在理想與現實間再度擺盪。公視人生劇展《狂人日記》本週日（11/29）晚間10時於公視首播，同步上架公視+平台。