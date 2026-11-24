煙波國際觀光集團宣布，即日起正式進軍嘉義旅宿市場，旗下全新據點「煙波城行阿里山北門館」於11月開幕。新館最大特色，是與具有百年歷史的阿里山林業鐵路北門車站共構，讓旅客從住宿空間便能走入嘉義獨特的林業與鐵道文化。全館規劃131間客房，並迎來集團旗下人氣Buffet品牌「莫內饗宴」全台第二間據點。目前房間於煙波城行阿里山北門館官網搶先開賣，並有開幕優惠每房每晚兩人入住，最低3600元起。
煙波國際觀光集團此次首度跨足嘉義，開設「煙波城行阿里山北門館」，煙波集團提到，飯店與百年阿里山林業鐵路北門車站共構，是煙波城行阿里北門館最具代表性的特色。北門車站見證嘉義百年林業發展與阿里山鐵道歷史，承載著城市重要的文化記憶。旅客入住飯店，下樓即可走進百年車站。
共有131間房 採和洋木質風格設計
全館提供131間不同類型客房，以嶄新的旅宿空間與貼近城市生活的設計理念，為嘉義旅遊市場注入全新活力。房間以和洋摩登美學重現山林質感，採和洋木質風格設計，並攜手種籽設計繪製阿里山生態與車站主題掛畫。
「莫內饗宴」進駐 被封「Buffet界黑馬」
此次開幕另一大亮點，是煙波集團旗下餐飲品牌「莫內饗宴」同步進駐，成為全台第二間據點。「莫內饗宴」嘉義店日前就已開始試營，被不少吃過的網友們評為「Buffet界黑馬」，品牌標榜9大餐檯，並有單店限定菜色，包含甕藏金炙雞 、甕藏金炙雞掛包 、嘉義雞肉蔥油燉飯、虎皮甕窯雞肉捲等，將分不同餐期輪番登場。另外，還有不少必吃菜色，包含現撈現煮極鮮白蝦、松葉蟹、美國 SRF 極黑和牛、東石漁港直送鮮魚、廣島牡蠣、鹽烤宜蘭湧泉香魚等。
煙波國際觀光集團也提到，「煙波城行阿里山北門館」每日推出「鐵道復古文化導覽」，由林鐵處專業講師帶路，旅人手持專屬明信片通行證從北門車站出發，穿梭百年鐵道與檜意森活村的建築脈絡，邊走邊蓋上三層疊色印章，親手拼湊舊時光的軌跡。除此之外為響環境永續及低碳旅遊，館內導入知名的SEic精品電動輔助自行車租借服務，結合五大在地主題路線、在地店家禮遇及完整安全作業 SOP。
高雄也有新旅店 每晚1800元可住到
小鹿文娛也宣告，近日有多家新的旅店開幕，包含位於高雄市區的「謙・居間 高雄前金館」，以「城市裡，一處小而精緻的居所」為品牌定位，秉持「少一點繁雜，多一點細節」的精神。
而目前小鹿文娛正推出線上旅展優惠，有年度兩大熱銷套票。想入住「謙・居間 高雄前金館」，可購買「臺日輕奢・漫遊無界」1萬800元套票（共6張），平日兌換高級雙人房僅需使用一張住宿券，等於是1800元就可住到。旅店地理位置優越，距捷運前金站3號出口步行約1分鐘，輕鬆串聯高雄各大商圈與藝文景點；步行8分鐘即可抵達六合夜市品嚐道地港都小吃，也能漫步愛河、中央公園等景點。
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全館提供131間不同類型客房，以嶄新的旅宿空間與貼近城市生活的設計理念，為嘉義旅遊市場注入全新活力。房間以和洋摩登美學重現山林質感，採和洋木質風格設計，並攜手種籽設計繪製阿里山生態與車站主題掛畫。
此次開幕另一大亮點，是煙波集團旗下餐飲品牌「莫內饗宴」同步進駐，成為全台第二間據點。「莫內饗宴」嘉義店日前就已開始試營，被不少吃過的網友們評為「Buffet界黑馬」，品牌標榜9大餐檯，並有單店限定菜色，包含甕藏金炙雞 、甕藏金炙雞掛包 、嘉義雞肉蔥油燉飯、虎皮甕窯雞肉捲等，將分不同餐期輪番登場。另外，還有不少必吃菜色，包含現撈現煮極鮮白蝦、松葉蟹、美國 SRF 極黑和牛、東石漁港直送鮮魚、廣島牡蠣、鹽烤宜蘭湧泉香魚等。
煙波國際觀光集團也提到，「煙波城行阿里山北門館」每日推出「鐵道復古文化導覽」，由林鐵處專業講師帶路，旅人手持專屬明信片通行證從北門車站出發，穿梭百年鐵道與檜意森活村的建築脈絡，邊走邊蓋上三層疊色印章，親手拼湊舊時光的軌跡。除此之外為響環境永續及低碳旅遊，館內導入知名的SEic精品電動輔助自行車租借服務，結合五大在地主題路線、在地店家禮遇及完整安全作業 SOP。
高雄也有新旅店 每晚1800元可住到
小鹿文娛也宣告，近日有多家新的旅店開幕，包含位於高雄市區的「謙・居間 高雄前金館」，以「城市裡，一處小而精緻的居所」為品牌定位，秉持「少一點繁雜，多一點細節」的精神。
而目前小鹿文娛正推出線上旅展優惠，有年度兩大熱銷套票。想入住「謙・居間 高雄前金館」，可購買「臺日輕奢・漫遊無界」1萬800元套票（共6張），平日兌換高級雙人房僅需使用一張住宿券，等於是1800元就可住到。旅店地理位置優越，距捷運前金站3號出口步行約1分鐘，輕鬆串聯高雄各大商圈與藝文景點；步行8分鐘即可抵達六合夜市品嚐道地港都小吃，也能漫步愛河、中央公園等景點。