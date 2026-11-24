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全台高科技廠加大新建廠房力道，但像是台積電今年也頻繁發生工安意外。勞動部長洪申翰今（24）日出席「職業安全衛生優良工程金安獎頒獎典禮」，同步公布2日至23 日針對高科技廠房新建工程進行專案檢查，共檢查60個工地、131個事業單位，最終開出28張罰單，總計7個場次停工，開罰近800萬元。據統計，台積電今年累計已有6名建廠人員死亡，包括10月20日台積電高雄楠梓F22廠鋼構墜落造成4死，先前7月、8月也有台積電寶山廠也發生車輛撞擊、物體壓住造成2死；自2019年統計至今7年，共15案19死。據台積電2025年永續報告指出，新增2026年目標為營地工地職災死亡0件、營建工地事件及事故發生千人率小於3.7等，都已經嚴重未達標。洪申翰今日表示，11 月 2 日到 11 月 23日，針對高科技廠房新建工程進行專案檢查，共檢查60 個工地、131個事業單位，其中開罰28場、7個場次停工，合計開罰近800萬元，後續持續追蹤工地及工程改善狀況。