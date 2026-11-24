中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六11月28日九合一選舉日將有東北季風襲台，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有局部短暫雨，投票建議攜帶雨具，氣溫早晚也偏涼、日夜溫差大；選舉前則是周三、周四（11月25日至11月26日）降雨比較廣泛，周五（11月27日）是短暫的回暖放晴空檔。
選舉日東北季風增強 北北基、宜花東有局部雨
黃恩鴻指出，周六選舉日會有一波東北季風增強，不過水氣偏少，全台各地天氣都以多雲到晴為主，不過迎風面基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島都還是有局部短暫雨發生機會，建議民眾出門投票還是要攜帶雨具備用。
周六氣溫方面，雖然周六投票日白天降雨比較局部，但冷空氣仍會帶來影響，北部、宜花白天高溫23至25度，中南部、台東26至29度，周六入夜後至周日（11月29日）清晨，各地早晚低溫只有17至20度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能再降1至2度，日夜溫差相當明顯。
選舉前全台連下2天雨 周五短暫回暖放晴
至於選舉前的天氣，黃恩鴻說明，周三、周四受到東北季風、華南雲雨區東移影響，全台各地持續有降雨機率，中部以北有下雨時間比較長，宜花則是以局部短暫雨為主，南部、台東、恆春半島則是時不時有零星短暫雨。
周四隨著冷空氣逐漸減弱，各地氣溫將逐漸回升，周五水氣大幅減少、天氣明顯轉乾，白天各地高溫將回升至25度以上，僅剩北部山區與東半部有局部偶雨，早晚低溫約在18到19度，是短暫回暖的舒適空檔。
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黃恩鴻指出，周六選舉日會有一波東北季風增強，不過水氣偏少，全台各地天氣都以多雲到晴為主，不過迎風面基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島都還是有局部短暫雨發生機會，建議民眾出門投票還是要攜帶雨具備用。
周六氣溫方面，雖然周六投票日白天降雨比較局部，但冷空氣仍會帶來影響，北部、宜花白天高溫23至25度，中南部、台東26至29度，周六入夜後至周日（11月29日）清晨，各地早晚低溫只有17至20度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能再降1至2度，日夜溫差相當明顯。
至於選舉前的天氣，黃恩鴻說明，周三、周四受到東北季風、華南雲雨區東移影響，全台各地持續有降雨機率，中部以北有下雨時間比較長，宜花則是以局部短暫雨為主，南部、台東、恆春半島則是時不時有零星短暫雨。
周四隨著冷空氣逐漸減弱，各地氣溫將逐漸回升，周五水氣大幅減少、天氣明顯轉乾，白天各地高溫將回升至25度以上，僅剩北部山區與東半部有局部偶雨，早晚低溫約在18到19度，是短暫回暖的舒適空檔。