我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（24）日基隆北海岸及大台北山區、新北市有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲鋒面通過、東北季風南下，一直到周四降雨機率都比較高，周五、周六投票日水氣減少，降雨較零星。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風帶來顯著水氣，中央氣象署發布「大雨特報」，易有短延時強降雨，今（24）日基隆北海岸及大台北山區、新北市有局部大雨發生的機率，請注意，適逢下班時間，且雨勢會持續至入夜。◾影響時間：24日下午至24日晚上◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市山區、新北市山區此外，氣象署也發布「陸上強風特報」，今天下午至明（25）日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。氣象署預報員黃恩鴻補充，周三、周四（11月26日）受到東北季風、華南雲雨區東移影響，全台各地持續有降雨機率，中部以北有下雨時間比較長，宜花則是以局部短暫雨為主，南部、台東、恆春半島則是時不時有零星短暫雨。