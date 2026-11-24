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李到晛跟林智妍合作韓劇《黑暗榮耀》假戲真做，兩人在2023年愚人節（4月1日）當日公開戀愛喜訊，同時透露他們的定情瞬間，就是《黑暗榮耀》手術台上的「麻醉藥質問」場面，這讓第一季都沒有交集的兩人走在一起，可惜這段戀情公開後沒能走到最後，今（24）日，李到晛、林智妍透過經紀公司發聲，兩人因為工作繁忙已經慢慢走散。林智妍跟李到晛兩人在《黑暗榮耀》第一季中是沒有對手戲的，直到第二季第十集之後才有交集，劇情中，李到晛幫助宋慧喬的復仇計劃，崔惠程（車珠英 飾）先是把朴涎鎮（林智妍 飾）叫到朱如炡（李到晛 飾）的醫美診所，當時朱如炡跟朴涎鎮開玩笑，「如果下雨天沒帶傘，歡迎來做個微整形。」這句話說出口後，朴涎鎮就落入了朱如炡帥氣的外表中，並且找他幫忙做醫美，一次躺在手術台準備打麻醉時，朱如炡問朴涎鎮：「妳把孫慏梧怎麼樣了？」她才發現這個帥醫生是有意接近自己，兩人因此交惡。幾場交流戲結束後，林智妍、李到晛也互相對對方產生情愫，後來兩人外出約會時被韓媒《Dispatch》（簡稱D社）捕捉約會照，兩人隨即認愛，這段戀愛談了三年之後，今日李到晛的經紀公司YH娛樂、林智妍的公司Artist Company公開兩人已經分手消息，透露因為工作繁忙，見面次數逐漸減少，因此決定退回朋友關係。