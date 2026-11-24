全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於在上週上市，除了龐大的開放世界，遊戲其實還藏著許多官方沒有特別教學的操作！近日國外玩家在 Reddit 分享一系列隱藏功能，發現開車不只能打方向燈、升降車窗，還可以對其他駕駛大聲嗆聲，甚至朝路人比中指，就連下車不熄火、把翻不了身的車子推回道路都有特殊操作。《NOWNEWS今日新聞》整理10個容易被忽略的實用技巧，以及 PS5、Xbox 對應按鍵，讓玩家探索罪惡城市時更加得心應手。
《GTA 6》開車藏超多功能！方向燈、車窗、引擎都能控制
不少玩家在上市後才發現，《GTA 6》的車輛互動比想像中更加細緻，不只能開車、按喇叭，連平常開車會用到的方向燈、遠光燈都能自行控制，甚至還能決定下車後要不要讓引擎繼續運轉，讓遊戲體驗更貼近真實生活。
🟡《GTA 6》隱藏操作1至5：車輛篇
📌打方向燈： 駕駛時按下十字方向鍵左／右，就能啟動對應方向燈，轉彎時也能遵守交通規則。
📌調整車燈： PS5 按○鍵、Xbox 按B鍵，可以切換車頭燈與遠光燈。
📌開車低頭閃躲： 駕駛時長按 PS5 ○鍵／Xbox B鍵，角色就會縮低身體躲在方向盤後方。
📌下車不熄火： 離開車輛時連按兩次 PS5 △鍵／Xbox Y鍵，就能讓引擎與車燈維持運作，方便快速返回車上。
📌升降車窗： 長按十字方向鍵左，再將右類比搖桿向上推，可以開啟車輛控制選單，操作車窗、警示燈及引擎等功能。
《GTA 6》連比中指都能操作！推車、戴耳機聽音樂一次學
除了開車功能，遊戲中的人物互動也藏有不少有趣細節。玩家不只可以對路人做出挑釁手勢，還能在車上大聲辱罵其他駕駛，甚至將卡住的車子推回道路。這些操作雖然不是完成主線任務的必要技巧，卻讓遊戲世界多了不少生活感，也有玩家玩了好幾天，才發現原來角色還能做這麼多事情。
🟡《GTA 6》隱藏操作6至10：互動篇
📌對路人比中指： 手上沒有武器時，按住 PS5 L2／Xbox LT 鎖定人物，再按 R1／RB，就能做出挑釁手勢。
📌開車嗆聲： 駕駛時按下右類比搖桿 R3／RS，角色就會對附近駕駛大聲叫罵。
📌推動車輛： 走到車輛前方或後方，推動左類比搖桿並按下 L3／LS，可觸發推車動作，協助移動卡住的車輛。
📌靠牆休息： 走到牆壁或車輛旁，長按 PS5 ○鍵／Xbox B鍵，角色就能靠著休息；在不同地點還可能觸發不同姿勢。
📌走路也能聽廣播： 前往遊戲中的 Zeke's Gadgets 購買耳機，再從物品選單裝備，就能在步行探索時收聽遊戲電台，不必一直待在車上。
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不少玩家在上市後才發現，《GTA 6》的車輛互動比想像中更加細緻，不只能開車、按喇叭，連平常開車會用到的方向燈、遠光燈都能自行控制，甚至還能決定下車後要不要讓引擎繼續運轉，讓遊戲體驗更貼近真實生活。
🟡《GTA 6》隱藏操作1至5：車輛篇
📌打方向燈： 駕駛時按下十字方向鍵左／右，就能啟動對應方向燈，轉彎時也能遵守交通規則。
📌調整車燈： PS5 按○鍵、Xbox 按B鍵，可以切換車頭燈與遠光燈。
📌開車低頭閃躲： 駕駛時長按 PS5 ○鍵／Xbox B鍵，角色就會縮低身體躲在方向盤後方。
📌下車不熄火： 離開車輛時連按兩次 PS5 △鍵／Xbox Y鍵，就能讓引擎與車燈維持運作，方便快速返回車上。
📌升降車窗： 長按十字方向鍵左，再將右類比搖桿向上推，可以開啟車輛控制選單，操作車窗、警示燈及引擎等功能。
除了開車功能，遊戲中的人物互動也藏有不少有趣細節。玩家不只可以對路人做出挑釁手勢，還能在車上大聲辱罵其他駕駛，甚至將卡住的車子推回道路。這些操作雖然不是完成主線任務的必要技巧，卻讓遊戲世界多了不少生活感，也有玩家玩了好幾天，才發現原來角色還能做這麼多事情。
🟡《GTA 6》隱藏操作6至10：互動篇
📌對路人比中指： 手上沒有武器時，按住 PS5 L2／Xbox LT 鎖定人物，再按 R1／RB，就能做出挑釁手勢。
📌開車嗆聲： 駕駛時按下右類比搖桿 R3／RS，角色就會對附近駕駛大聲叫罵。
📌推動車輛： 走到車輛前方或後方，推動左類比搖桿並按下 L3／LS，可觸發推車動作，協助移動卡住的車輛。
📌靠牆休息： 走到牆壁或車輛旁，長按 PS5 ○鍵／Xbox B鍵，角色就能靠著休息；在不同地點還可能觸發不同姿勢。
📌走路也能聽廣播： 前往遊戲中的 Zeke's Gadgets 購買耳機，再從物品選單裝備，就能在步行探索時收聽遊戲電台，不必一直待在車上。