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AI教父黃仁勳強勢回歸輝達，為全球股市注入強心針，台股今（24）日展開強勁反攻，多檔個股、ETF開盤全數漲停，台股正2 ETF表現最為亮眼，元大台灣50正2(00631L)靠台積電漲停鎖死，漲幅同步亮燈直衝20%，表現居全市場之冠。不同於一般台股個股、ETF，正2商品有著高達20%的漲幅上限，4檔台股正2 ETF皆於24日一舉攻頂，其中00631L除布局台指期外，更納入台積電現貨，計算台灣50指數台積電比重兩倍後，為目前市場含「積」量最高的ETF，曝險接近120%，為最受惠台積電上漲的ETF。法人分析，指標權值股台積電是國安基金護盤重心，且位居AI供應鏈關鍵節點，公司持續重申先進製程供不應求。今年以來截至11/23，00631L以36.4%漲幅居正2 ETF之冠，更勝熱門主動式ETF 00981A的23.4%投資人看好00631L反彈爆發力，逢低加碼力道不減，11月以來淨申購金額已突破700億，創單月歷史新高，投資人數也同步持續增長，寫下資金、人氣、績效三大亮眼成績。回顧過往經驗，若於2025年4月川普公布關稅、引發台股暴跌時進場00631L，後續1年報酬率近300%。00631L於11/23單日上漲20%，為掛牌以來新高紀錄，如統計歷史單日漲幅前五包括2025/4/10上漲19.97%、2026/7/31上漲18.75%、2020/3/20上漲15.34%、2025/3/24上漲11.15%，全數為極佳反彈進場點。台股下半年經歷AI雜音動盪，第四法人資金不僅未撤離出清，仍透過0050、00631L等市值商品，逆勢加碼台積電、聯發科等大型權值股，如今黃仁勳回歸穩定AI市場軍心，憑藉螞蟻雄兵累積而成的龐大資金動能，可望為後續台股反攻再添一把柴火。