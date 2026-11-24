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索羅門群島傳不再續簽對中安全協議！將與澳洲簽署新條約

索羅門群島外交路線轉向！曾與澳洲共同譴責中國試射飛彈

中國外交部回應了！強調不搞地緣政治博弈

中國在南太平洋的外交布局恐遭遇重大挫折！澳洲媒體今（24）日披露，索羅門群島政府已通知北京，雙方於2022年簽署的安全協議將於明年4月到期後不再續簽。索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）預計25日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，雙方可望簽署新的全面性條約，進一步鞏固澳洲作為索羅門群島首要安全夥伴的地位。根據《路透社》報導，澳洲《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）引述索羅門群島匿名知情人士說法指出，瓦爾政府近日已告知北京，兩國於2022年簽署、為期5年的安全協議，將於2027年4月到期後不再續簽。報導指出，瓦爾將於25日與艾班尼斯舉行會談，屆時雙方預計簽署一項新的全面性條約，確立澳洲作為索羅門群島首要安全夥伴的地位。索羅門群島位於澳洲東北方約1600公里處，具有重要戰略地位。近年來，索羅門群島與中國日益密切的關係，也成為今年5月大選期間選民關切的議題之一，而這場選舉最終由瓦爾出任總理。索羅門群島過去曾是台灣在南太平洋的重要邦交國，雙方於1983年3月正式建交，但在維持長達36年的外交關係後，索羅門群島於2019年9月宣布與台灣斷交，轉而與中國建交，並於2022年與中國簽署安全協議，引發美國、澳洲等國對北京擴大在太平洋地區影響力的憂慮。然而，瓦爾今年5月出任總理後，便曾承諾重新檢視與中國簽署、內容未對外公開的安全協議，索羅門群島的外交路線也逐漸出現轉變。今年7月，澳洲與索羅門群島承諾進一步深化雙邊關係，並共同譴責中國透過核動力潛艦在太平洋地區試射彈道飛彈的行動。近年來，澳洲與美國也多次對中國在太平洋地區日益擴大的影響力表達關切。針對相關消息，中國外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上表示，中國始終在相互尊重、平等相待的基礎上發展與索羅門群島的關係，強調中國與太平洋島國的合作不搞地緣政治博弈，也不針對任何第三方。郭嘉昆指出，國際社會應共同支持太平洋島國的永續發展，將島國自主發展置於優先地位，秉持開放、包容原則，確保相關合作不針對任何第三方。截至報導刊出為止，澳洲外交部及索羅門群島駐澳洲大使館均未立即回應媒體的置評請求。