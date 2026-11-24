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2026年世界桌球職業大聯盟（WTT）香港年終總決賽將於12月9日在香港登場，大會昨（23）日正式公布參賽名單，台灣桌球一哥林昀儒以年度積分第5名強勢入列，不僅連續6年取得男單門票，更將再度攜手一姐鄭怡靜出戰混雙。隨著這場年終壓軸大戲逼近，許多球迷也好奇究竟要多頂尖才能站上年終賽舞台、奪冠能抱回多少獎金與積分，以及台灣選手在年終賽史上的最佳紀錄是由誰寫下。WTT年終總決賽是職業桌壇每年賽季的壓軸盛事，只有整季表現最穩定、積分最頂尖的選手才能拿到入場券。根據WTT現行賽制，年終賽共設有男單、女單與混雙三個項目，其中男、女單打各自僅開放16個席位，由當年度WTT系列賽（採計4站大滿貫、4站冠軍賽及6站挑戰賽最佳成績）單打積分排名前16名的好手入圍。混雙項目更是只有「8組人馬」能夠參賽，名額分配給年度積分排名前7名的組合，再加上1組外卡組合。換言之，能踏進年終賽的選手全都是世界最頂尖的菁英，今年包括林昀儒在內，中國王楚欽、孫穎莎、王曼昱與日本張本智和、張本美和等一線名將全數在列。由於參賽門檻極高，WTT年終賽的獎金與積分也相當驚人。今年移師香港舉行的年終總決賽，賽事總獎金跟去年一樣是130萬美元（約新台幣4278萬元），只要取得參賽資格便有保底獎金入袋，且隨著晉級輪次逐級翻倍。在攸關世界排名的積分方面，年終賽單打冠軍可一舉進帳高達1500分的冠軍積分，亞軍也有1050分、四強525分，積分含金量次於奧運、世桌賽及WTT大滿貫賽的2000分，高於WTT冠軍賽的1000分，往往直接左右選手年底與隔年初的世界排名走勢。回顧台灣選手在桌球年終賽（含改制前的國際桌總巡迴賽總決賽）的歷史戰績，最輝煌的紀錄正是由「桌球教父」莊智淵所締造。2002年12月在瑞典斯德哥爾摩舉行的世界職桌年終大獎賽中，當時年僅21歲的莊智淵在男單決賽上演逆轉好戲，擊敗希臘名將克倫加（Kalinikos Kreanga），勇奪台灣桌球史上首座、也是至今唯一一座年終賽成人組單打冠軍。此外，雙打項目則以林昀儒／廖振珽在2019年拿下的男雙銀牌為台灣隊史最佳紀錄，同年混雙鄭怡靜／林昀儒混雙與女雙陳思羽／鄭先知也都曾打進四強奪銅；如今林昀儒再度以單、雙打雙線身分挺進香港年終賽，也將力拚改寫台灣新生代在年終賽的最佳成績。