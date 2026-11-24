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恐錯過就職痛失議長寶座！律師提抗告、高分院分案審理

國民黨籍彰化縣議長謝典霖涉嫌議會餐敘賄選案、巧立名目詐取公款，自今年9月17日遭羈押禁見至今已近70天，彰化地方法院12日裁定延押2個月。面對投票日逼近，謝典霖家屬與競選總部昨（23）日大動作召開記者會，喊話彰化地檢署「速偵速結」，盼在28日投票前獲准交保。台中高分院今（24）日證實，下午已收到抗告案卷並分案由法官審理，待有裁判結果將向外界說明。謝典霖遭羈押禁見後，因罪嫌重大被裁定延押2個月，「獄中參選」迄今長達68天。大批支持者昨日集結在服務處外聲援，高喊要求彰化地檢署速偵速結，期盼能在28日投票前獲得交保，讓謝典霖能擁有人身自由充分答辯。競總發言人呂羿潔也拿出數據質疑，日本、韓國偵查中羈押多在20、30天內結案，新加坡甚至僅需8天，謝典霖卻已遭羈押近70天，痛批台灣羈押期過長，恐有侵害人權之虞。除了謝典霖之外，國民黨另一位遭收押的候選人為線西鄉長候選人黃漢皇。彰化縣黨部主委蕭景田今日也與黃漢皇的兒子共同召開記者會，除了聲援謝典霖，更強烈質疑檢調在選舉關鍵期間「押人取供」，已嚴重影響選舉公平性，公開呼籲司法單位盡快放人。根據彰化地院先前裁定，謝典霖自本月17日起延押2個月並禁止接見通信；由於延押期間剛好涵蓋12月25日新任議員宣誓就職日，若謝典霖順利當選下屆縣議員，屆時恐將因身陷囹圄而無法親自出席宣誓，進而喪失爭取連任議長寶座的機會。針對延押裁定，謝典霖家屬已委由律師正式提出抗告，台中高分院今日下午表示已收到案卷並完成分案，結果備受地方政壇關注。