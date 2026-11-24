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Threads終於要推iPad版

▲iPad版Threads延續手機版的社群互動功能，支援瀏覽照片、限時貼文及Spotify連結卡片，底部工具列採用類似液態玻璃的設計風格。（圖／翻攝自Christopher Clare Threads）

iPad版Threads AI摘要、熱門話題一次看

網友敲碗「多欄式瀏覽」 官方證實首版還沒

Threads繼近期推出類似Instagram摯友的「Threads朋友」功能後，Threads也將正式登陸蘋果iPad，Threads設計主管Christopher Clare於美國時間11月23日發文證實，iPad專屬App即將推出，並搶先公開3張操作介面截圖，包括首頁動態、熱門話題及AI摘要等功能，底部更採用類似蘋果「液態玻璃」（Liquid Glass）的半透明浮動工具列。不過，新介面曝光後，已有網友敲碗希望加入「多欄式瀏覽」功能。Threads設計主管Christopher Clare在個人Threads帳號發文透露，iPad版Threads很快就會推出，並提前公開專為平板大螢幕打造的操作介面。從公開的截圖來看，iPad版Threads延續手機版簡潔的設計風格，貼文集中於畫面中央，左上角為選單按鍵，右上角則為搜尋功能，畫面下方採用半透明膠囊狀浮動工具列，整合首頁、私訊、發文、通知及個人檔案5大功能，視覺風格與蘋果的液態玻璃設計相似。除了首頁動態消息外，官方也曝光搜尋頁面的設計，上方設有不同主題的分類標籤，包括生活技巧、國際旅遊、娛樂及寵物等，中間則設有「Trending now」熱門話題專區，透過AI摘要整理平台上正在發生的熱門討論，並顯示相關貼文數量，讓用戶能快速掌握社群熱門話題。從目前公開的介面來看，即使iPad擁有更大的螢幕，Threads仍採用單欄式貼文排列，畫面左右兩側保留不少留白，也讓部分網友希望官方能比照電腦網頁版，加入多欄式瀏覽功能，讓使用者在同一畫面中同時查看不同動態消息、熱門話題及通知，更充分利用平板的大螢幕優勢。對此，Christopher Clare回應，首個版本暫時不會提供多欄式瀏覽功能，團隊將先推出iPad版App，再持續改善使用體驗。