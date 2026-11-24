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曾減持輝達股票的美國金融大亨索羅斯（George Soros）因為輝達執行長黃仁勳重返公司，引起外界關注，藍營、網友則質疑，台北市長候選人沈伯洋曾任職理事長的台灣民主實驗室，接受該基金會約135萬美元補助，更衍生到是CIA（中央情報局）、共濟會特務等。對此，沈伯洋今（24）日下午受訪時無奈說，選前四天，還要跟大家說明他不是共濟會、不是CIA、不是蜥蜴人、不是USAID（美國國際開發署），也是蠻逗趣的事；他強調，他是協會理事長、於法不能支薪，所有經費都是拿給研究單位，一毛錢都沒放在口袋，否則各國會追究。沈伯洋下午在大安文山車掃，並接受媒體聯訪。媒體關切，網友、藍營質疑台灣民主實驗室曾透過OSF（開放社會基金會）拿過索羅斯的個人捐款，如何看待這個議題再度炒起來？沈伯洋回應，作為學者，都會到處申請各式各樣的研究經費，他以前就有申請過台北市政府的研究經費，也不會因為這樣，他就變台北市政府的人，他作為學者算不錯，能申請到各國的經費。沈伯洋提到，他們為什麼喜歡講這個謠言？因為他們喜歡把索羅斯跟USAID連結在一起，但其實兩者沒有關係，然後再把USAID跟CIA合在一起，「大家之前常聽到沈伯洋是CIA，就是這個謠言」，後來他們就從CIA再連到共濟會，再從共濟會連結到蜥蜴人，之後再連結到外星人，全部都是同一套謠言。沈伯洋強調，現在是選前四天，然後要跟大家說明他不是共濟會、不是CIA、不是蜥蜴人、不是USAID，也是蠻逗趣的一件事。他提到，他申請過NED（國家民主基金會）、自由、OSF、英國的、歐盟等，他拿過超多研究各式各樣的經費。沈伯洋說，他是協會理事長，理事長是不能夠支薪的，因此他所有申請經費都是拿給研究單位，「我一毛錢都沒有在口袋裡」，研究經費全部都不在他身上，他拿的話是犯法的，各國會來追究的。