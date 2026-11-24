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▲高雄市政府勞工局局長江健興說明該局訓練就業中心組員黃豐瑞獲得市府115年廉潔楷模的情形。(圖／記者黃守作攝)

高雄市政府勞工局訓練就業中心組員黃豐瑞，於今(24)日，獲高雄市政府115年廉潔楷模之殊榮，由市長陳其邁頒發獎狀，以資鼓勵。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局訓練就業中心組員黃豐瑞於推動職業訓練與技能檢定業務中，展現優良廉政操守與服務效能，獲市府115年廉潔楷模之殊榮，勞工局將持續貫徹廉能治理。江健興說，提供優質職業訓練與完善就業服務，協助民眾順利投入職場，是勞工局訓練就業中心重要核心工作，獲得高雄市政府115年廉潔楷模的黃豐瑞，在辦理114年度失業者職訓採購時，依地方產業需求周詳評估訓練課程，嚴謹執行招標作業，透過公正客觀評選機制與外部專家共同把關，遴選優質培訓單位，確保採購過程公平合法，同時擴展職訓資訊觸及率，讓更多有需要的民眾掌握訓練機會，將廉政精神轉化為便民服務。江健興指出，在技能檢定業務方面，黃豐瑞承辦全國性技能檢定及即測即評場次時，落實試務檢核與防弊機制，同時從既有作業流程的細節著手，主動發掘可精進之處，調整檢定作業方式，整合試務場次配置，節約公帑並讓人力與場地資源發揮最大效益，使各項檢定均能順利完成，以協助民眾取得專業證照、拓展職涯發展。勞工局訓練就業中心主任宋世宏說，黃豐瑞將廉潔理念與執行效能交織實踐於本職業務，獲選廉潔楷模實至名歸，也為同仁樹立良好典範，訓練就業中心未來將持續秉持廉能與效率服務民眾，傳遞促進就業的溫暖力量。