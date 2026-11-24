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剛果民主旅遊史入境累計7人 疾管署：維持國際旅遊疫情第三級警告

1.暫緩核發DRC居民簽證

2.入境前21天內有DRC旅遊史之國人、持我國有效居留證者及得入境我國者，須配合於抵台時主動至機場檢疫站報到

非洲剛果民主共和國（DRC）伊波拉疫情持續，累計5678例死亡，致死率逼近5成。疾管署持續監測最新國際疫情，今（24）日宣布延長現行DRC邊境暫行管制措施90天、至明年2月26日，期間將持續暫緩核發DRC居民簽證。根據世界衛生組織（WHO）截至今年11月17日資料顯示，剛果民主共和國（DRC）伊波拉疫情持續，累計1萬1613例確定病例、5678例死亡，致死率48.9%，疫情擴及8省，其中48個衛生區近21天仍有新增病例，以伊圖里省占全國病例約68%最為嚴峻。鄰近國家烏干達迄今累計20例確定病例、含2例死亡，已於8月27日宣布疫情結束；肯亞累計9例確定病例、含2例死亡，自10月19日起無新增病例，最後1例患者已於11月11日康復出院，該國目前啟動42天監測期追蹤至12月23日止。另奈及利亞通報1例境外移入確定病例，已於10月26日醫療後送至瑞士治療，目前康復出院，該國自10月27日啟動42天監測期追蹤至12月7日止。疾管署署長羅一鈞說，我國自今年5月間啟動各項邊境暫行管制措施，與外交部及領事事務局、內政部移民署、交通部民用航空局及教育部等部會共同執行邊境跨機關聯防。截至11月18日，具DRC旅遊史之入境旅客累計7名，均已配合完成自主健康管理。羅一鈞提到，經疾管署評估DRC疫情持續且仍具境外移入風險，維持其國際旅遊疫情建議等級為第三級：警告(Warning)，且持續執行DRC邊境暫行管制措施，說明如下：；得排除對象維持「已取得我國入學許可之學位生」、「外交公務」、「國人之非本國籍配偶及其未成年子女」與「緊急或人道專案協處：如奔喪、探視重病親屬」等四類。，由檢疫人員開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，並提供免費自願採檢，於入境後21天內進行自主健康管理，並遵循敬告單規定回報健康狀況、出現症狀立即撥打防疫專線1922由衛生單位協助就醫等。疾管署說明，邊境暫行管制措施及旅遊疫情建議等級將依最新國際疫情及我國邊境防疫風險適時滾動調整，並再次呼籲民眾應避免至當地所有非必要旅遊；如須前往，應隨時留意自身健康狀況，落實個人防護措施，包括勤洗手、咳嗽時佩戴口罩等，並避免接觸或食用野生動物。具DRC旅遊史入境旅客，務必配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，應每日透過「民眾主動E回報系統」據實回報健康狀況，如有出現疑似伊波拉病毒感染症狀，包括發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等，務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。