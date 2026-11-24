我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）宣布，創辦人黃仁勳恢復擔任公司總裁、執行長及董事職務，市場重新關注AI產業及供應鏈發展，帶動台股今（24）日上演史詩級反彈，飆漲3310.46點，更刷新台股史上單日最大收盤漲點紀錄，不僅重新站上4萬點大關，收40122.35點，漲幅達8.99%。市場也關注政府救市措施是否調整或退場？金管會表示，將觀察當時所判斷的相關依據變化，再看何時做下一步的調整或恢復。對於今日台股飆漲行情，是否代表市場信心已回穩還是仍需觀察？金管會證期局副局長黃仲豪指出，金管會是金融市場監理者，不會、也不太適合對行情做任何評論，還是尊重市場機制。他也重申基本原則，希望投資人注重公司基本面，關注相關的各種風險，審慎投資並注意風險管理。至於救市措施是否持續？黃仲豪說，當時是依照相關資本市場的數字與市場情況做判斷，因此，會再觀察當時所判斷的這些依據及其變化如何，再看什麼時候做下一步的調整或恢復。他也強調，金管會主要是提供一些建議並看實施情況，主要考量仍是採取的措施如何比較不影響交易的流動性與交易秩序，同時又能回復投資人信心並穩定市場，從這個角度出發，繼續觀察資本市場的變化，適時推出或調整相關政策。至於業者建議調整現行處置股票制度、在下跌或高波動時放寬或彈性取消預收款券，黃仲豪說，預收款券的主要功能是在市場波動時預收款券、減少違約情形，去年8月10日已針對處置標準做出修正，將撮合時間從5分鐘或20分鐘縮短為2分鐘，處置時間也縮短為5天，希望在提醒投資人交易風險與不影響交易秩序之間取得平衡，當時也訂定每半年檢討一次，證交所本週五也將邀集相關專家召開會議，檢討處置方式、標準與處置時間等精進空間，也會一併納入討論。