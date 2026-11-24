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距離11月28日投票日進入最後倒數4日，總統府秘書長潘孟安今（24）日特別請假赴台中，為台中市長候選人何欣純站台打氣。現場支持者熱情高喊「小欣肝」，讓潘孟安直呼相當感動，他也特別從家鄉屏東帶來巧克力，祝福何欣純「先苦後甘」，期盼未來市政推行「吃在嘴裡、甜在『欣』裡」；何欣純也特別回贈羅氏秋水茶，象徵過去農民的奉茶文化，他表示，要效法秘書長為民服務、無私服務的奉茶精神，未來到市府之後親力親為、為民服務。潘孟安表示，今天特別帶著總統的祝福前來為昔日立法院的老同事加油，他盛讚何欣純在立法院表現極為傑出，不僅曾擔任黨團幹事長，過去無論在問政、法案推動或爭取預算上，總是為台中市民的公共建設與服務仗義執言，是最優秀的民意代表。談及台中未來發展，潘孟安指出，過去八年台中的進步大家有目共睹，但都市發展的均衡至關重要。出身縣區的何欣純，最了解地方需求，未來透過何的市政擘劃，定能進一步促成「城市的縫合」，讓原本的台中縣區與市區更密切契合；潘孟安強調，未來的台中不僅是台灣南來北往的交通樞紐，更將在文化與產業層面，成為帶動台灣前進的核心心臟。潘孟安感性表示，對何欣純一路走來的堅持寄予厚望，懇請台中鄉親全力支持，他也向在外縣市打拚的遊子喊話，選戰僅剩最後幾天，11月28日務必回到家鄉，投下決定未來生活的一票，「這一票不僅攸關台中的未來，更攸關台灣的未來」。