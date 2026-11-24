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一改原本極差印象！沈伯洋敬酒這舉動讓她改觀

國民黨台北市議員秦慧珠近日因多次發言引發黨內爭議，面對外界質疑，她親自錄製影片上傳YouTube回應，其中也談及與民進黨台北市長候選人沈伯洋的互動。秦慧珠坦言，自己起初對沈伯洋的印象「壞透了」，和多數藍營人士一樣，認為他就是那個「暴走的沈伯洋」，直到一次宮廟活動碰面，在看見對方的這個細微舉動後，讓她至今仍印象深刻讚嘆：「現在很少年輕人這樣。」秦慧珠表示，當時準備去參加一個非常小型的宮廟平安餐，助理事先告知沈伯洋也會出席，那時的他才剛開始競選，還沒什麼人認識，秦慧珠抵達現場後，看到沈伯洋在許多民進黨議員的陪同下正在逐桌敬酒，自己便刻意反其道而行，從另外一邊開始敬酒，直到最後才繞回主桌。「我印象很深的就是，沈伯洋他居然站起來，跟我打招呼、跟我說話。」秦慧珠特別提到，當時整桌的人都沒有起身，只有沈伯洋一個人站起來，令她感到相當訝異，因為現在很少年輕人看到長輩會站起來，因此這個細節讓秦慧珠留下深刻印象。除了起身打招呼，秦慧珠也透露，沈伯洋當時還主動提起花費20萬元購買月餅一事，也讓她感到十分意外，而這就是兩人第一次見面的場景。秦慧珠特別強調，外界不必因此過度解讀兩人的關係，後來幾次與沈伯洋碰面，彼此互動時間都只有一、兩分鐘，大多只是簡單握手或擦肩而過，只有在民視錄影時相處稍長，但兩人並沒有任何淵源，也沒有私交或特殊關係。