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▲高雄市新增本土登革熱2例。（圖／高雄市衛生局）

高雄市政府衛生局今（24）日公布新增2例本土登革熱，分別為前鎮區瑞崗里登革病毒第二型（DENV-2）及鼓山區北美術館里第一型（DENV-1），截至目前(11/24)為止全市累計19例本土病例。前鎮區新增個案歷經三次就醫才確診，目前感染來源尚待釐清；鼓山區新增個案則與裕興里既有群聚活動範圍具有地緣關聯，研判屬同一社區傳播鏈。 市府防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治，全力追查感染來源、阻斷疫情擴散。衛生局指出，前鎮區個案為59歲男性，11月18日起出現發燒、咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，最高體溫達39.3°C，分別於18日、20日兩度至診所就醫，因症狀未改善，23日第三度就醫，經NS1快篩及PCR檢驗確診DENV-2，目前住院治療。個案於國立高雄師範大學校園餐飲場所工作，防疫團隊已針對住家、工作地及活動軌跡展開疫調，並擴大採檢22人，目前均為陰性。因尚未發現與既有疫情的明確流行病學關聯，正進一步追查是否存在未被發現的社區傳播鏈。另鼓山區北美術館里新增1例59歲女性，11月20日發病，23日經第二次就醫通報確診DENV-1，目前住院治療。經疫調發現，個案發病前5日曾於裕興里疫情警戒區域活動停留，與既有群聚具有活動地關聯，初步研判為同一傳播鏈，防疫團隊持續擴大採檢與環境防治。衛生局特別提醒，登革熱症狀可能與呼吸道或腸胃道感染相似，醫療院所切勿因患者出現咳嗽、流鼻水或腹瀉，就忽略登革熱感染可能。 臨床診治應落實TOCC問診，詳詢居住地、工作地及近期活動史，適時使用NS1快篩並依法通報，掌握早期發現的防疫黃金時間。呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，配合疫調採檢及緊急防治，及早發現感染者、迅速控制病媒蚊、徹底清除孳生源，才能有效阻斷社區傳播。