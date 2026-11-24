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增購16.9萬劑Novavax新冠疫苗已配發 庫存剩41.2萬劑

流感單週重症數仍高！疾管署今（24）日指出，因目前仍處於流感抗病毒藥物擴大使用期，重症數也高於往年，預計要再觀察一週才決定是否脫離流行期。而今年受到「健康幣」帶動，公費流感、新冠疫苗從10月開打至今，已接種近800萬劑，創史上新高。流感疫情尚未正式脫離流行期，疾管署說明，第46週（11/15-11/21）類流感門急診就診計8萬9403人次，較前一週略降1.5%，但上週（11/17-11/23）仍新增75例流感併發重症病例及23例死亡。疾管署表示，今年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起開打，完成二種疫苗接種還可同時累計1350健康幣，截至11月23日止，流感疫苗全國累計接種數已達約616.1萬人次，創下歷年同期新高，新冠疫苗接種累計已逾183.8萬人次，高於去年同期。另外，增購的16.9萬劑Novavax新冠疫苗已於昨日撥配予各地方政府衛生局轉發合約醫療院所提供民眾接種，疾管署提到，目前合計新冠疫苗庫存量為約41.2萬劑，包括莫德納新冠疫苗約18.6萬劑及Novavax新冠疫苗約22.6萬劑。疾管署提醒，鑑於今年接種踴躍，建議民眾前往接種前，先查詢鄰近合約院所並電洽確認及預約，不僅能確保順利接種，也能節省現場排隊等候的時間。疾管署強調，除了接種疫苗外，也務必做好手部衛生與咳嗽禮節，有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險。