大樂透第115000108期今（24）日晚間開獎，今晚頭獎1億元。對此，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新11月24日（二）大樂透、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚能不能變億萬幸運兒！
🟡11月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：10、11、23、24、33、42，特別號40。
49樂合彩：10、11、23、24、33、42。
今彩539：15、19、23、24、39。
39樂合彩：15、19、23、24、39。
3星彩：755。
4星彩：1202。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法一次看！獎金金額、規則速懂
大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為20時，開獎則固定在每週二與週五20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。
若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度極高。
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大樂透獎號：10、11、23、24、33、42，特別號40。
49樂合彩：10、11、23、24、33、42。
今彩539：15、19、23、24、39。
39樂合彩：15、19、23、24、39。
3星彩：755。
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大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為20時，開獎則固定在每週二與週五20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。
若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度極高。