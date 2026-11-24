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控蘇巧慧9度說謊 李四川批財政部、國發會幫圓謊

柯文哲稱蘇巧慧早該被羈押 李四川：法律之前人人平等

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職營運長的「曠世智能」公司，在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲政府約4500萬元投資，引發利益迴避爭議。國民黨團今（24）日再爆，專業法人股東「嘉實資訊」疑已退場，國發基金及台企銀創投卻仍持有股份。對此，國民黨新北市長候選人李四川下午受訪痛批，其他投資人都已退場，人民的血汗錢卻仍投在蘇家，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的」。李四川表示，曠世智能案延燒至今約半年，蘇巧慧一開始聲稱該填的表都填了，後來又說妹妹不是公司負責人，相關說法卻接連遭到質疑，並指控蘇巧慧已經說了9次謊話。至於此案究竟有沒有違反《公職人員利益衝突迴避法》，相信蘇巧慧自己最清楚，但後來財政部、國發會又出面說沒有違反《利衝法》的問題，李四川質疑是在替蘇巧慧圓謊。李四川強調，政府的每一毛錢都來自人民的血汗錢，如今其他投資人已經退場，人民的血汗錢卻仍投在蘇家，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的，這一個我一直認為不好」。此外，民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，若按照司法對待自己的標準，蘇巧慧現在應該已經被羈押。對此，李四川表示，民主法治國家，人人都應該平等，如果有違法情事，就必須依法辦理。曠世智能案究竟有沒有違反《利衝法》，無論是法務部或蘇巧慧本人，應該都相當清楚，「如果有違法，就應該依法辦理」。