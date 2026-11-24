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輝達創辦人黃仁勳周一正式回歸輝達執行長一職，請辭11天後重返公司立刻帶動全球股市上揚。但空頭們對此卻怨聲載道，電影《大賣空》（The Big Short）原型人物貝瑞（Michael Burry）對於黃仁勳重返輝達持反對意見，甚至批輝達董事會太軟弱。貝瑞在Substack 平台中表示，對輝達而言，這展現了極度脆弱的一面。不久前才貴為全球市值最高企業的輝達，一旦少了『一個人』就無法運作。這充分說明了那些商業關係與交易背後的利益糾葛有多深。」貝瑞宣稱，在週末前他也縮減了對晶片股及整體科技股的看空部位。他說：「這就是為什麼我在週五貼文中提到，我買進了輝達買權，並賣出四分之三的輝達賣權、全數的 SMH 賣權以及半數的 NDX 賣權。這是為了對沖類似這樣的突發事件，即便原本沒料到就是這件事。」對於為何在上週五輝達股價重挫 14%、收在 125.53 美元之際，他卻進場買進買權並保留部分賣權。針對這些買權，他解釋，「這些是用來避險的，我並不把它們視為單邊押注方向的操作」。貝瑞還在 X 平台上直接點名司法部與證交會喊話：「所以輝達比我想像的還要脆弱、還要怯懦。司法部請繼續緊盯反壟斷案。證交會請繼續深挖會計帳目問題。祝好運。」黃仁勳回歸帶動的漲勢遠不止於輝達本身，那斯達克綜合指數週一收盤大漲 6.5%，輝達股價則收在 165.05 美元，創下 2003 年以來最佳單日表現。貝瑞認為，感恩節當週交易量較為清淡，可能會放大市場反彈的幅度。他說：「我不會在這裡這麼快進場放空，那斯達克本週（甚至就在今天收盤前）都可能出現歷史級別的漲幅。這是一個因假期縮短的交易週，成交量通常偏低，證券價格的波動幅度可能會非常劇烈。」至於輝達，貝瑞點出了能說服他再次進場放空的目標價位。他表示：「在沒有更多新消息的情況下，光憑Jensen回歸這件事，甚至可能把輝達股價推回接近 200 美元的高位（high 100s）。憑我今天掌握的資訊，在股價接近或突破 200 美元之前，我不會放空它。大家先保持冷靜。」