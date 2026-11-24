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台股上漲不代表全民受惠 許宇甄：人民需要會做事的政府

高投票率有利民進黨？許宇甄：不應淪為政治算計工具

近期台股劇烈震盪，今（24）日重返4萬點大關，民進黨新媒體中心主任阮俊達昨指出，股市表現恐牽動年輕上班族及經濟選民的投票意向，並認為投票率越高，對民進黨越有利。對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄今表示，人民真正需要的是一個會做事的政府，而不是一個會炒股的政府，若民進黨認為股市上漲可以挽救選情，更應該正視普發現金2萬元，讓經濟成長成果由全民共享。許宇甄表示，當然希望股市上漲，但即使股市表現亮眼，仍有許多人的生活沒有因此改善，包括傳統產業、中小企業、小商家及攤販，許多人的生計依然相當辛苦。股市上漲固然有助於經濟成長，但更重要的是經濟成長的成果必須與全民共享，讓每一個人都能受到照顧。許宇甄指出，這也是國民黨團主張普發現金2萬元，並於上週三讀通過的原因。若民進黨認為股市上漲可以挽救選情，更應該正視普發現金2萬元，讓人民真正感受到還稅於民。此外，包括65歲以上長者健保費補助及老農津貼相關修法，都是人民關心的民生議題，民進黨不能只看股市表現，更應重視人民的實際生活。至於民進黨認為投票率越高越有利選情，許宇甄表示，相信每一個政黨都樂見投票率提高，國民黨也會全力催出投票率，但投票率高低絕對不應成為民進黨政治算計的工具。她也呼籲民眾11月28日踴躍出門投票，透過選票表達對改善生活環境、普發現金2萬元及共享經濟成長成果的期待。