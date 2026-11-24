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韓國天團BIGBANG出道20週年媒體展《COSMOS》將登陸台北！繼今年10月在台北大巨蛋開唱後，20週年企劃接棒登台，展覽將於2026年12月19日至2027年1月27日在台北信義區微風南山B1舉行，將會有10個展區。門票今（24）日中午12點開賣，單一票價650元，粉絲可透過FamiTicket全網購票網或全家FamiPort機台購票。本展採預約制，購票時須選定參觀日期與場次，每張票限1人使用，現場不售票。每日自上午11點起每小時開一場，每場可參觀60分鐘。週日至週三最後一場為晚間8點，週四至週六則為晚間9點。首場於上午11點開放報到，其餘場次可提前30分鐘報到，開場40分鐘後就不能入場。前往展場可搭捷運至台北101／世貿站4號出口，或從象山站1號出口步行前往。《COSMOS》先前在首爾展出，台北站規劃10個展區，從以歌曲和歌詞帶路的「COSMIC SIGNAL」，到照片會隨觀看角度變化的「PARALLAX」，都以影像回顧BIGBANG的20年。粉絲也能在「VIRTUAL ORBIT」透過VR重溫舞台，或到「COSMIC STAGE」看全息投影，展場另設官方周邊商店與互動留言區。展覽第一階段為12月19日至明年1月7日，第二階段為1月8日至27日，整體展區相同，但VR、全息投影演出和購物滿額贈品會換新。想看特定內容的粉絲，訂票前可先確認階段；VR體驗名額有限，須依放映時段現場排隊，全息投影拍照則要另外付費，每人最多購買3次。《COSMOS》今天11/24（二）12:00起門票開賣。