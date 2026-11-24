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黃樂曾任央視記者 透過丈夫介紹結識黃仁勳

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂兩人曾於台北電腦展期間同席用餐。（圖／NOWNEWS攝影中心記者朱永強攝）

旗下企業一年資產暴增90倍 疑涉中國晶片輸入網絡

黃樂多次赴日購物、美容 大阪公司登記地址竟是共享辦公室

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳23日重返執行長職位，但涉及婚外情及中國間諜疑雲的女商人黃樂（Alice Huang），其海外活動版圖再度引發關注。日本《週刊文春》最新調查發現，黃樂過去曾多次前往日本大阪，並於2024年透露有意在日本成立貿易公司。隔年10月底，大阪果然出現一家與新加坡涉晶片走私疑雲企業同名的公司，登記地址卻是一處共享辦公室。日媒推測，黃樂可能試圖在日本建立新的活動據點。綜合日本《週刊文春》、《華爾街日報》報導，黃樂出身中國湖南省，擁有香港浸會大學碩士學位，據稱曾擔任中國中央電視台（CCTV）記者，2015年起出任丈夫在上海創立的投資公司高階主管，約於2016年透過丈夫介紹認識黃仁勳，兩人關係自2023年起迅速升溫。2023年12月，黃仁勳在新加坡一家義大利餐廳親自為賓客端上義大利麵，黃樂當時也在場。此後，兩人同框及親密互動的照片陸續出現在中國社群平台。2024年6月台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃樂曾在一場派對上向賓客誇口，自己可以立刻把黃仁勳叫來，黃仁勳隨後果然現身。同年9月，黃樂也曾分享兩人一同前往高爾夫球場的照片。2025年5月，兩人再度於台北電腦展期間同席用餐，當時黃樂身穿粉紅色短裙洋裝，與黃仁勳親密交談，甚至一度貼臉親吻，隨後搭乘同一輛專車離開，相關畫面也被台灣媒體拍下。除了婚外情爭議，黃樂旗下企業與美國半導體出口管制的關聯，更是美方調查重點。報導指出，黃樂2023年收購一家中資遊戲公司的子公司，將其更名為「MEGASPEED INTERNATIONAL」，並將全部股份轉讓給一家新加坡企業，短短4天後，該公司便取得輝達合作夥伴認證。到了2024年，Megaspeed總資產暴增至約30億美元（約新台幣987億元），相當於前一年的90倍，背後金主據報為中國科技巨頭阿里巴巴。該公司目前因涉嫌規避美國晶片出口管制而受到調查，黃樂也被懷疑與中國情報機構有關。一名日本公安調查廳前統括調查官分析，Megaspeed以龐大資金在馬來西亞設立資料中心，並由中國國營企業負責建設，一方面向輝達採購大量半導體產品，另一方面經營具有濃厚中資色彩的資料中心，從美國國家安全的角度來看，早已存在高度疑慮。另有海外媒體指出，黃樂可能在印尼、泰國等地設立類似據點，甚至懷疑她是中國情報機構旗下「晶片小組」成員，負責蒐集半導體情報及協助中國取得受管制晶片，但相關指控尚未獲得證實。《週刊文春》引述曾替黃樂擔任翻譯的日本友人說法指出，從新冠肺炎疫情前至2024年，黃樂曾多次前往大阪購買化妝品、到美容院護髮，通常當天或隔天便返回中國。她曾於2024年向這名友人透露，自己想在日本成立一家貿易公司，卻始終沒有說明具體業務內容。根據《週刊文春》取得的公司登記資料，一家名為「MEGASPEED INTERNATIONAL株式會社」的企業於2025年10月30日在大阪梅田商業區成立，資本額為500萬日圓（約新台幣103萬元），營業項目包括「透過資料中心進行資料分析」、「IT設備買賣」等。名稱與新加坡身陷晶片走私疑雲的企業完全相同，公司代表正是上述日本友人的親屬。《週刊文春》記者實地走訪後發現，登記地址實際上是一處共享辦公室，不僅沒有以該公司名義設置的信箱，管理人員也表示不知道這家公司的存在。由於公司成立時，黃樂已是美國及新加坡當局的調查對象，《週刊文春》推測，她可能試圖透過在日本設立空殼公司，建立新的活動據點，但目前尚無證據證實該公司涉及晶片走私或間諜活動。曾替黃樂擔任翻譯的日本友人則坦言，至今仍難以相信黃樂可能是間諜，對方過去從未向自己提及輝達，通常只有在準備赴日時才會主動聯繫，如今雙方已完全失去聯絡。