黃仁勳回歸輝達接任執行長，讓許多股民激動不已，小孟老師分析今（25）日十二星座運勢，黃仁勳的水瓶座感情方面甜蜜熱度提升，財運則是資金運轉順利；雙子座可以主動投資，其餘星座皆需觀望。
牡羊座：
工作：自信迎接挑戰
感情：互相陪伴關懷
財運：投資降低野心
牡羊幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座：
工作：不宜忘記要事
感情：感情產生共鳴
財運：服務業績效好
金牛幸運色：黑色
貴人：射手
小人：金牛
雙子座：
工作：不要介入調查
感情：珍惜眼前豔遇
財運：可以主動投資
雙子幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：尊重資深人員
感情：愛情有吸引力
財運：聚精會神判斷
巨蟹幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天秤
獅子座：
工作：不宜抱怨過多
感情：伴侶更加支持
財運：克制一下慾望
獅子幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
處女座：
工作：逐漸解脫雜事
感情：呈現滿滿幸福
財運：莫想財富自由
處女幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手
天秤座：
工作：莫管他人私事
感情：美好時光甜蜜
財運：投資見好就收
天秤幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天蠍座：
工作：話多不如話少
感情：熱情洋溢浪漫
財運：擁有理財頭腦
天蠍幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
射手座：
工作：不宜干涉主管
感情：心意相通靈犀
財運：不宜羨慕他人
射手幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊
魔羯座：
工作：情緒管理得當
感情：戀情進展順利
財運：適合議論薪資
魔羯幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：多加討好上司
感情：甜蜜熱度提昇
財運：資金運轉順利
水瓶幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座：
工作：看破不要說破
感情：得到情人重視
財運：不宜看盤太久
雙魚幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：自信迎接挑戰
感情：互相陪伴關懷
財運：投資降低野心
牡羊幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座：
工作：不宜忘記要事
感情：感情產生共鳴
財運：服務業績效好
金牛幸運色：黑色
貴人：射手
小人：金牛
雙子座：
工作：不要介入調查
感情：珍惜眼前豔遇
財運：可以主動投資
雙子幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：尊重資深人員
感情：愛情有吸引力
財運：聚精會神判斷
巨蟹幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天秤
獅子座：
工作：不宜抱怨過多
感情：伴侶更加支持
財運：克制一下慾望
獅子幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
處女座：
工作：逐漸解脫雜事
感情：呈現滿滿幸福
財運：莫想財富自由
處女幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手
天秤座：
工作：莫管他人私事
感情：美好時光甜蜜
財運：投資見好就收
天秤幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天蠍座：
工作：話多不如話少
感情：熱情洋溢浪漫
財運：擁有理財頭腦
天蠍幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
射手座：
工作：不宜干涉主管
感情：心意相通靈犀
財運：不宜羨慕他人
射手幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊
魔羯座：
工作：情緒管理得當
感情：戀情進展順利
財運：適合議論薪資
魔羯幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：多加討好上司
感情：甜蜜熱度提昇
財運：資金運轉順利
水瓶幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座：
工作：看破不要說破
感情：得到情人重視
財運：不宜看盤太久
雙魚幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。