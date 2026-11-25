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黃仁勳回歸輝達接任執行長，讓許多股民激動不已，小孟老師分析今（25）日十二星座運勢，黃仁勳的水瓶座感情方面甜蜜熱度提升，財運則是資金運轉順利；雙子座可以主動投資，其餘星座皆需觀望。牡羊座：工作：自信迎接挑戰感情：互相陪伴關懷財運：投資降低野心牡羊幸運色：黑色貴人：金牛小人：天蠍金牛座：工作：不宜忘記要事感情：感情產生共鳴財運：服務業績效好金牛幸運色：黑色貴人：射手小人：金牛雙子座：工作：不要介入調查感情：珍惜眼前豔遇財運：可以主動投資雙子幸運色：綠色貴人：魔羯小人：水瓶巨蟹座：工作：尊重資深人員感情：愛情有吸引力財運：聚精會神判斷巨蟹幸運色：淡藍色貴人：牡羊小人：天秤獅子座：工作：不宜抱怨過多感情：伴侶更加支持財運：克制一下慾望獅子幸運色：藍色貴人：雙魚小人：巨蟹處女座：工作：逐漸解脫雜事感情：呈現滿滿幸福財運：莫想財富自由處女幸運色：紫色貴人：水瓶小人：射手天秤座：工作：莫管他人私事感情：美好時光甜蜜財運：投資見好就收天秤幸運色：亮紅色貴人：處女小人：魔羯天蠍座：工作：話多不如話少感情：熱情洋溢浪漫財運：擁有理財頭腦天蠍幸運色：紫色貴人：巨蟹小人：雙魚射手座：工作：不宜干涉主管感情：心意相通靈犀財運：不宜羨慕他人射手幸運色：卡其色貴人：雙子小人：牡羊魔羯座：工作：情緒管理得當感情：戀情進展順利財運：適合議論薪資魔羯幸運色：橙色貴人：天秤小人：獅子水瓶座：工作：多加討好上司感情：甜蜜熱度提昇財運：資金運轉順利水瓶幸運色：大紅色貴人：天蠍小人：雙子雙魚座：工作：看破不要說破感情：得到情人重視財運：不宜看盤太久雙魚幸運色：橘色貴人：獅子小人：處女