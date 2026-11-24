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公視人生劇展《狂人日記》今（24）日舉辦媒體茶敘，屈中恆、陽靚、夏騰宏一同出席。陽靚今年加入許瑋甯創辦的經紀公司「時間軸」，受訪時聊起換東家後最有感的一件事：連去看台灣電影，團隊都會安排人陪她。許久沒有經紀人的她直呼貼心，還特別補了一句：「他們是從老闆開始，就每個都是很貼心。」陽靚說，最近不少台灣電影上映，有些片得抽空去看，沒想到團隊連這種行程都會安排人同行。被問到這樣會不會反而覺得困擾，她連忙說不會，如果不需要陪同，自己也會直接開口。至於簽約後工作量有沒有增加，她沒有給出具體數字，只說自從加入公司後拍攝工作就沒斷過，覺得彼此「氣場滿契合」。談到怎麼簽進新東家，陽靚透露，當初是剛好碰到許瑋甯，聊了才知道對方有這個計畫，而許瑋甯準備合作的監製，她也恰好認識。後來雙方約了經紀人一起談，聊得很愉快，就這樣促成合作。陽靚這次在《狂人日記》飾演凡事以和為貴的補習班主任，和屈中恆飾演的資深補教名師有若有似無的情愫。她說自己喜歡導演只輕輕帶過曖昧，把更多篇幅留給角色轉變，以及補教現場面對的教育與AI議題。《狂人日記》將於11月29日晚間10點在公視首播，同步上架公視+。