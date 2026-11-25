南韓影壇年度盛事「第47屆青龍電影獎」今（25）日將在首爾汝矣島KBS Hall盛大登場，由李帝勳、韓志旼搭檔主持，星光大道於台灣時間晚間5點50分展開，頒獎典禮則於7點30分正式開始。今年《希望：末日血戰》囊括10項提名成為最大贏家，《假如愛有如果》、《王命之徒》分別以8項、7項入圍緊追在後；影帝之爭也相當精彩，趙寅成、具教煥同時獲得男主角及男配角提名，李敏鎬則憑《暗殺者們》角逐最佳男配角，影后將由全道嬿、申敏兒、文佳煐、高我星、李姃垠5位女星競逐。本篇整理18大獎項完整入圍名單及各部電影提名數量，帶讀者掌握今年青龍獎的競爭局勢。
📌2026年第47屆《青龍電影獎》完整入圍名單
🏆最佳電影
《屍速禁區》
《世界的主人》
《暗殺者們》
《王命之徒》
《希望：末日血戰》
🏆最佳導演
羅泓軫／《希望：末日血戰》
延尚昊／《屍速禁區》
尹佳恩／《世界的主人》
張恆俊／《王命之徒》
許秦豪／《暗殺者們》
🏆最佳女主角
高我星／《孔雀舞曲》
文佳煐／《之後的我們》
申敏兒／《瞳孔》
李姃垠／《慶州殺遊紀》
全道嬿／《假如愛有如果》
🏆最佳男主角
具教煥／《之後的我們》
朴海日／《暗殺者們》
薛景求／《假如愛有如果》
柳海真／《王命之徒》
趙寅成／《希望：末日血戰》
🏆最佳女配角
金新綠／《屍速禁區》
朴智賢／《狂唱下半場》
張慧珍／《世界的主人》
田美都／《王命之徒》
曹汝貞／《假如愛有如果》
🏆最佳男配角
具教煥／《屍速禁區》
吳正世／《狂唱下半場》
音文碩／《希望：末日血戰》
李敏鎬／《暗殺者們》
趙寅成／《假如愛有如果》
🏆最佳女新人
金是兒／《夏妹的相機》
徐粹彬／《世界的主人》
李妍／《慶州殺遊紀》
張多皒／《殺木池：鬼水禁地》
鄭好娟／《希望：末日血戰》
🏆最佳男新人
文相敏／《孔雀舞曲》
文智勳／《老千：惡魔之歌》
朴志訓／《王命之徒》
李鐘圓／《殺木池：鬼水禁地》
朱敏亨／《衝衝衝世代》
🏆最佳新人導演
權容材／《告別大騙局》
金美昭／《慶州殺遊紀》
成瑟雲／《夏妹的相機》
李相玟／《殺木池：鬼水禁地》
韓昌綠／《衝衝衝世代》
🏆最佳劇本（編劇）
李滄東、吳政美／《假如愛有如果》
金美昭／《慶州殺遊紀》
邊聖鉉、李鎮成／《凶降喜訊》
尹佳恩／《世界的主人》
黃成九、張恆俊／《王命之徒》
🏆最佳攝影燈光
金智龍、趙權秀／《假如愛有如果》
邊奉善、宋賢碩／《屍速禁區》
趙亨來、李吉圭／《凶降喜訊》
洪坰杓、李厚景／《希望：末日血戰》
梁賢碩、李厚景／《人工情報》
🏆最佳剪輯
金多元／《假如愛有如果》
金尚範／《凶降喜訊》
李康熙／《之後的我們》
金鮮珉／《希望：末日血戰》
裴延泰／《人工情報》
🏆最佳音樂
鄭在日／《假如愛有如果》
金章宇／《之後的我們》
李珍熙／《狂唱下半場》
李敏輝／《孔雀舞曲》
Michael Abels／《希望：末日血戰》
🏆最佳美術
韓雅凜／《凶降喜訊》
金炳漢／《暗殺者們》
裴正允／《王命之徒》
金寶美／《孔雀舞曲》
李厚景／《希望：末日血戰》
🏆技術獎
黃孝均（特殊化妝）／《屍速禁區》
金英浩（音效）／《殺木池：鬼水禁地》
金正元（服裝）／《狂唱下半場》
洪長杓（特殊效果）／《希望：末日血戰》
李元行（特技動作）／《人工情報》
🏆最佳短篇電影
金貴林／《致我的老朋友》
鄭藝恩／《關於浪漫的短而漫長的電影》
李碩英／《大豐收》
洪承基／《團塊》
金延宇／《Finger Bang》
🏆人氣明星獎
尚未公布
🏆最多觀影人次獎
第1名：《王命之徒》
第2名：《屍速禁區》
第3名：《希望：末日血戰》
第4名：《暗殺者們》
第5名：《殺木池：鬼水禁地》
2026青龍電影獎入圍數量排行
我是廣告 請繼續往下閱讀
🏆最佳電影
《屍速禁區》
《世界的主人》
《暗殺者們》
《王命之徒》
《希望：末日血戰》
🏆最佳導演
羅泓軫／《希望：末日血戰》
延尚昊／《屍速禁區》
尹佳恩／《世界的主人》
張恆俊／《王命之徒》
許秦豪／《暗殺者們》
🏆最佳女主角
高我星／《孔雀舞曲》
文佳煐／《之後的我們》
申敏兒／《瞳孔》
李姃垠／《慶州殺遊紀》
全道嬿／《假如愛有如果》
🏆最佳男主角
具教煥／《之後的我們》
朴海日／《暗殺者們》
薛景求／《假如愛有如果》
柳海真／《王命之徒》
趙寅成／《希望：末日血戰》
🏆最佳女配角
金新綠／《屍速禁區》
朴智賢／《狂唱下半場》
張慧珍／《世界的主人》
田美都／《王命之徒》
曹汝貞／《假如愛有如果》
🏆最佳男配角
具教煥／《屍速禁區》
吳正世／《狂唱下半場》
音文碩／《希望：末日血戰》
李敏鎬／《暗殺者們》
趙寅成／《假如愛有如果》
🏆最佳女新人
金是兒／《夏妹的相機》
徐粹彬／《世界的主人》
李妍／《慶州殺遊紀》
張多皒／《殺木池：鬼水禁地》
鄭好娟／《希望：末日血戰》
🏆最佳男新人
文相敏／《孔雀舞曲》
文智勳／《老千：惡魔之歌》
朴志訓／《王命之徒》
李鐘圓／《殺木池：鬼水禁地》
朱敏亨／《衝衝衝世代》
🏆最佳新人導演
權容材／《告別大騙局》
金美昭／《慶州殺遊紀》
成瑟雲／《夏妹的相機》
李相玟／《殺木池：鬼水禁地》
韓昌綠／《衝衝衝世代》
🏆最佳劇本（編劇）
李滄東、吳政美／《假如愛有如果》
金美昭／《慶州殺遊紀》
邊聖鉉、李鎮成／《凶降喜訊》
尹佳恩／《世界的主人》
黃成九、張恆俊／《王命之徒》
🏆最佳攝影燈光
金智龍、趙權秀／《假如愛有如果》
邊奉善、宋賢碩／《屍速禁區》
趙亨來、李吉圭／《凶降喜訊》
洪坰杓、李厚景／《希望：末日血戰》
梁賢碩、李厚景／《人工情報》
🏆最佳剪輯
金多元／《假如愛有如果》
金尚範／《凶降喜訊》
李康熙／《之後的我們》
金鮮珉／《希望：末日血戰》
裴延泰／《人工情報》
🏆最佳音樂
鄭在日／《假如愛有如果》
金章宇／《之後的我們》
李珍熙／《狂唱下半場》
李敏輝／《孔雀舞曲》
Michael Abels／《希望：末日血戰》
🏆最佳美術
韓雅凜／《凶降喜訊》
金炳漢／《暗殺者們》
裴正允／《王命之徒》
金寶美／《孔雀舞曲》
李厚景／《希望：末日血戰》
🏆技術獎
黃孝均（特殊化妝）／《屍速禁區》
金英浩（音效）／《殺木池：鬼水禁地》
金正元（服裝）／《狂唱下半場》
洪長杓（特殊效果）／《希望：末日血戰》
李元行（特技動作）／《人工情報》
🏆最佳短篇電影
金貴林／《致我的老朋友》
鄭藝恩／《關於浪漫的短而漫長的電影》
李碩英／《大豐收》
洪承基／《團塊》
金延宇／《Finger Bang》
🏆人氣明星獎
尚未公布
🏆最多觀影人次獎
第1名：《王命之徒》
第2名：《屍速禁區》
第3名：《希望：末日血戰》
第4名：《暗殺者們》
第5名：《殺木池：鬼水禁地》
2026青龍電影獎入圍數量排行
|入圍數量
|電影
|10項
|《希望：末日血戰》
|8項
|《假如愛有如果》
|7項
|《王命之徒》
|6項
|《屍速禁區》
|5項
|《世界的主人》、《暗殺者們》
|4項
|《慶州殺遊紀》、《凶降喜訊》、《之後的我們》
《殺木池：鬼水禁地》、《狂唱下半場》、《孔雀舞曲》
|3項
|《人工情報》
|2項
|《夏妹的相機》、《衝衝衝世代》