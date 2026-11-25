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📌2026年第47屆《青龍電影獎》完整入圍名單

🏆最佳電影

🏆最佳導演

🏆最佳女主角

🏆最佳男主角

🏆最佳女配角

🏆最佳男配角

🏆最佳女新人

🏆最佳男新人

🏆最佳新人導演

🏆最佳劇本（編劇）

🏆最佳攝影燈光

🏆最佳剪輯

🏆最佳音樂

🏆最佳美術

🏆技術獎

🏆最佳短篇電影

🏆人氣明星獎

🏆最多觀影人次獎

2026青龍電影獎入圍數量排行

入圍數量 電影 10項 《希望：末日血戰》 8項 《假如愛有如果》 7項 《王命之徒》 6項 《屍速禁區》 5項 《世界的主人》、《暗殺者們》 4項 《慶州殺遊紀》、《凶降喜訊》、《之後的我們》

《殺木池：鬼水禁地》、《狂唱下半場》、《孔雀舞曲》 3項 《人工情報》 2項 《夏妹的相機》、《衝衝衝世代》

▲第47屆青龍電影獎最佳影片由《屍速禁區》、《世界的主人》、《暗殺者們》、《王命之徒》、《希望：末日血戰》5部作品角逐，其中《希望：末日血戰》以10項提名領跑。（圖／Naver電影）

南韓影壇年度盛事「第47屆青龍電影獎」今（25）日將在首爾汝矣島KBS Hall盛大登場，由李帝勳、韓志旼搭檔主持，星光大道於台灣時間晚間5點50分展開，頒獎典禮則於7點30分正式開始。今年《希望：末日血戰》囊括10項提名成為最大贏家，《假如愛有如果》、《王命之徒》分別以8項、7項入圍緊追在後；影帝之爭也相當精彩，趙寅成、具教煥同時獲得男主角及男配角提名，李敏鎬則憑《暗殺者們》角逐最佳男配角，影后將由全道嬿、申敏兒、文佳煐、高我星、李姃垠5位女星競逐。本篇整理18大獎項完整入圍名單及各部電影提名數量，帶讀者掌握今年青龍獎的競爭局勢。《屍速禁區》《世界的主人》《暗殺者們》《王命之徒》《希望：末日血戰》羅泓軫／《希望：末日血戰》延尚昊／《屍速禁區》尹佳恩／《世界的主人》張恆俊／《王命之徒》許秦豪／《暗殺者們》高我星／《孔雀舞曲》文佳煐／《之後的我們》申敏兒／《瞳孔》李姃垠／《慶州殺遊紀》全道嬿／《假如愛有如果》具教煥／《之後的我們》朴海日／《暗殺者們》薛景求／《假如愛有如果》柳海真／《王命之徒》趙寅成／《希望：末日血戰》金新綠／《屍速禁區》朴智賢／《狂唱下半場》張慧珍／《世界的主人》田美都／《王命之徒》曹汝貞／《假如愛有如果》具教煥／《屍速禁區》吳正世／《狂唱下半場》音文碩／《希望：末日血戰》李敏鎬／《暗殺者們》趙寅成／《假如愛有如果》金是兒／《夏妹的相機》徐粹彬／《世界的主人》李妍／《慶州殺遊紀》張多皒／《殺木池：鬼水禁地》鄭好娟／《希望：末日血戰》文相敏／《孔雀舞曲》文智勳／《老千：惡魔之歌》朴志訓／《王命之徒》李鐘圓／《殺木池：鬼水禁地》朱敏亨／《衝衝衝世代》權容材／《告別大騙局》金美昭／《慶州殺遊紀》成瑟雲／《夏妹的相機》李相玟／《殺木池：鬼水禁地》韓昌綠／《衝衝衝世代》李滄東、吳政美／《假如愛有如果》金美昭／《慶州殺遊紀》邊聖鉉、李鎮成／《凶降喜訊》尹佳恩／《世界的主人》黃成九、張恆俊／《王命之徒》金智龍、趙權秀／《假如愛有如果》邊奉善、宋賢碩／《屍速禁區》趙亨來、李吉圭／《凶降喜訊》洪坰杓、李厚景／《希望：末日血戰》梁賢碩、李厚景／《人工情報》金多元／《假如愛有如果》金尚範／《凶降喜訊》李康熙／《之後的我們》金鮮珉／《希望：末日血戰》裴延泰／《人工情報》鄭在日／《假如愛有如果》金章宇／《之後的我們》李珍熙／《狂唱下半場》李敏輝／《孔雀舞曲》Michael Abels／《希望：末日血戰》韓雅凜／《凶降喜訊》金炳漢／《暗殺者們》裴正允／《王命之徒》金寶美／《孔雀舞曲》李厚景／《希望：末日血戰》黃孝均（特殊化妝）／《屍速禁區》金英浩（音效）／《殺木池：鬼水禁地》金正元（服裝）／《狂唱下半場》洪長杓（特殊效果）／《希望：末日血戰》李元行（特技動作）／《人工情報》金貴林／《致我的老朋友》鄭藝恩／《關於浪漫的短而漫長的電影》李碩英／《大豐收》洪承基／《團塊》金延宇／《Finger Bang》尚未公布第1名：《王命之徒》第2名：《屍速禁區》第3名：《希望：末日血戰》第4名：《暗殺者們》第5名：《殺木池：鬼水禁地》