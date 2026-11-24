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人潮熱區優先禁菸！北市3大商圈逐步擴大管制

3大商圈支持度全破95％！心中山滿意度最高

全市267處指定吸菸區！負壓式吸菸區使用近88萬人次

為降低市民遭受戶外二手菸危害，台北市長蔣萬安今年1月宣布推動「台北無菸城市」政策，透過吸菸者與非吸菸者空間分流，逐步擴大公共場所禁菸範圍。台北市政府目前已設置267處指定吸菸區，其中15處為負壓式吸菸區，累計使用人次近88萬；此外，西門町、迪化街及心中山線形公園周邊等3大指標商圈，禁菸政策支持度均超過9成5，滿意度也都突破9成，顯示政策獲得不少民眾認同。台北市政府推動無菸城市政策，採取「空間分流、漸進擴大」原則，優先針對人潮密集的商圈劃設禁菸區，讓吸菸者與非吸菸者能有更明確的活動空間。目前已陸續公告西門町商圈、迪化街商圈、心中山線形公園周邊商圈，以及信義商圈捷運市政府站2號、3號出入口周邊區域為禁菸範圍，除指定吸菸區外，區域內全面禁止吸菸。北市府統計，截至10月底，相關禁菸區域已累計勸阻超過2萬人次。未來除了持續投入專責人力進行勸導及取締，也將導入AI偵測廣播勸阻系統，以及菸害防制熱點數位化巡查系統，強化現場警示與管理效率，同時減輕第一線人力負擔。政策推動成效方面，北市府委外調查三大商圈禁菸措施，結果顯示民眾支持度及滿意度均維持高檔。其中，6月率先實施禁菸措施的西門町商圈，政策支持度達96％、滿意度93.1％；8月跟進實施的迪化街商圈，支持度為96.1％、滿意度93.5％；心中山線形公園周邊商圈則表現更高，支持度達97.1％，滿意度也有95.6％。調查結果顯示，三大商圈的政策支持度全數超過95％，滿意度也都突破9成，且隨著政策推動及禁菸範圍逐步擴大，民眾對措施的認同程度也呈現上升趨勢。北市府表示，推動無菸城市並非單純禁止吸菸，而是透過設置指定吸菸區，讓吸菸者有合適空間，同時降低非吸菸者接觸二手菸的機會。目前全市已設置267處指定吸菸區，其中15處負壓式吸菸區累計使用近88萬人次，盼透過空間規劃兼顧不同族群需求。台北市衛生局強調，市府將持續透過公私協力，從制度建立、環境改善及市民溝通等面向推動政策，並依實際執行情形動態調整措施，逐步打造兼顧非吸菸者健康與吸菸者需求的友善環境，朝「不吸二手菸、吸菸不影響他人」的無菸城市目標邁進。