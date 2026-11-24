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AI為核心推動企業升級 轉型深入供應鏈

經濟部產業園區管理局今（24）日舉辦輔導計畫聯合成果發表會， 幼獅園區進典工業運用AI分析海關數據開發全球買家，目前半導體與AI相關營收占比已接近4成，今年美國市場接單金額已達至少新臺幣1.32億元；內埔園區宏益冷凍食品導入AI客戶經營平台拓展B2C市場，月均訂單成長至原有的12.5倍；低碳轉型案例合計每年減碳逾500公噸，展現園區中小企業轉型的具體成效。園區局副局長劉繼傳表示，AI轉型不一定要大幅改變既有工作模式，關鍵在於解決企業實際痛點。他以新營園區王牌鋼鋁為例，企業透過AI將施工現場的LINE對話自動轉換為系統工單，在不改變師傅使用習慣的情況下，讓派工資訊齊備率從38%提升至95%以上。園管局掌握企業需求後，進一步鏈結各部會資源，呼應行政院「五大信賴產業推動方案」促進百工百業導入AI的政策方向，今年整合「數位轉型躍升」、「智慧科技加值創新跨域」及「跨區低碳轉型整合」三項計畫，以AI為核心推動企業升級。園管局指出，AI應用也逐步深入產業供應鏈，如峻新電腦串聯上下游成立PCB數位聯盟，運用AI影像複檢提升檢測品質及供應鏈協作效率；鑽全實業從手工具跨足無人機供應鏈；星博電子透過多語數位展館拓展海外市場；三商餐飲透過AI預測食材需求，有效降低食材報廢與缺貨，未來可擴散至全集團門市應用。展望未來，園管局強調，今年已證明AI在園區「做得到」，下一步更要「做得廣、走得遠」。未來將持續推動三大方向，包括將成功案例轉化為可複製的產業應用方案、由個別企業擴展至上下游供應鏈，以及整合園區服務中心、廠商協進會與學研機構資源，建立常態化合作平台。