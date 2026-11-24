微軟宣布推出10年的待辦事項管理工具「Microsoft To Do」，將於2027年6月30日正式退場，包括Windows、Mac、iOS、Android以及網頁版等5大平台全受影響。雖然微軟將由另一款工具「Microsoft Planner」接手企業及學校用戶的任務管理功能，但既有待辦事項及清單不會自動轉移，一般個人帳號用戶更得自行尋找替代App，建議有使用習慣的民眾提前做好資料備份準備。
微軟免費App走過10年！5大平台明年6月底停用
Microsoft To Do於2017年4月首次亮相，由知名待辦事項管理工具Wunderlist的開發團隊打造，主打免費、跨平台同步，讓用戶能夠建立購物清單、工作待辦事項、設定提醒及與親友共享清單，不論是日常生活或辦公都相當實用。
不過，微軟透過官方部落格宣布，為整合Microsoft 365與AI助理Copilot的任務管理體驗，將逐步整合相關服務，Microsoft To Do確定於2027年6月30日退場，受影響平台包括以下5種：
Windows電腦版
Mac電腦版
iOS版（iPhone、iPad）
Android版
網頁版
付費會員也受影響！個人用戶沒有官方替代App
微軟將以Microsoft Planner作為企業及學校帳號用戶的替代工具，並預計從今年12月起陸續推出新版「我的任務」功能，整合個人工作事項及團隊分配的任務。但Microsoft Planner並不支援一般個人微軟帳號，即使是付費訂閱Microsoft 365個人版、家用版的會員也同樣無法使用，必須自行尋找其他待辦事項管理App。
此外，微軟也確認，目前沒有計畫推出Windows及Mac原生版Planner App，未來企業及學校用戶主要可透過網頁版或Microsoft Teams使用相關功能。
舊資料不會自動轉移！官方提醒用戶提前備份
至於累積多年的待辦事項會不會消失？微軟表示，既有的To Do待辦事項及清單不會自動移轉至Planner，企業及學校用戶雖然暫時仍可透過Planner查看舊資料，但2027年6月30日之後，將無法再透過Planner查看或管理，原本的共享清單成員、任務分配及相關權限也不會跟著轉移。
不過，App退場並不代表所有資料會在當天遭到刪除，背後的服務及資料同步功能將於更晚的時間停止，確切日期尚未公布。微軟承諾，將在App退場前提供資料匯出功能，詳細操作步驟及支援範圍仍待後續公告。建議習慣使用Microsoft To Do的民眾，可以先盤點重要清單、工作紀錄及提醒事項，並提前尋找替代工具，例如Google Tasks、Apple提醒事項、Todoist或TickTick等，待微軟正式開放資料匯出功能後，儘早完成備份。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Microsoft To Do於2017年4月首次亮相，由知名待辦事項管理工具Wunderlist的開發團隊打造，主打免費、跨平台同步，讓用戶能夠建立購物清單、工作待辦事項、設定提醒及與親友共享清單，不論是日常生活或辦公都相當實用。
不過，微軟透過官方部落格宣布，為整合Microsoft 365與AI助理Copilot的任務管理體驗，將逐步整合相關服務，Microsoft To Do確定於2027年6月30日退場，受影響平台包括以下5種：
Windows電腦版
Mac電腦版
iOS版（iPhone、iPad）
Android版
網頁版
微軟將以Microsoft Planner作為企業及學校帳號用戶的替代工具，並預計從今年12月起陸續推出新版「我的任務」功能，整合個人工作事項及團隊分配的任務。但Microsoft Planner並不支援一般個人微軟帳號，即使是付費訂閱Microsoft 365個人版、家用版的會員也同樣無法使用，必須自行尋找其他待辦事項管理App。
此外，微軟也確認，目前沒有計畫推出Windows及Mac原生版Planner App，未來企業及學校用戶主要可透過網頁版或Microsoft Teams使用相關功能。
舊資料不會自動轉移！官方提醒用戶提前備份
至於累積多年的待辦事項會不會消失？微軟表示，既有的To Do待辦事項及清單不會自動移轉至Planner，企業及學校用戶雖然暫時仍可透過Planner查看舊資料，但2027年6月30日之後，將無法再透過Planner查看或管理，原本的共享清單成員、任務分配及相關權限也不會跟著轉移。
不過，App退場並不代表所有資料會在當天遭到刪除，背後的服務及資料同步功能將於更晚的時間停止，確切日期尚未公布。微軟承諾，將在App退場前提供資料匯出功能，詳細操作步驟及支援範圍仍待後續公告。建議習慣使用Microsoft To Do的民眾，可以先盤點重要清單、工作紀錄及提醒事項，並提前尋找替代工具，例如Google Tasks、Apple提醒事項、Todoist或TickTick等，待微軟正式開放資料匯出功能後，儘早完成備份。