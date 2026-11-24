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桃園市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」為了參加本次選舉，在幕後推手的建議下，把人生故事融入在名字中，掀起許多討論，而這位背後幕後推手「小商人」也曝光，他4年前曾協助顏翎熹選議員，並且推薦她把名字改成16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，想不到真的奇蹟似當選。2022年，顏翎熹跟網紅「小商人」合作參選嘉義市議員，當時她改名為16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，最後以2,813票（得票率5.57%）拿下第九名順利當選，後來她在隔年底改回本名「顏翎熹」，並在今年爭取連任。來到2026年九合一大選，小商人再次操盤選舉議題，邀請擁有高學歷、好身材的JKF女模「Angela寶7」，改名成為16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，她總是身穿古裝出現，主打不募款、沒有競選總部，在政見發表會上爆紅，為現在網路上熱度最大的候選人之一。而操盤讓兩位候選人改名掀起話題的人「小商人」究竟是誰？他是一位時常在社群分享對社會事件看法的網紅，說話相當直接辛辣，並且總是圍繞在「反霸凌、揭發爭議人物」話題之間，接著邀請身材好的辣妹站出來參選，總能掀起許多討論熱潮。