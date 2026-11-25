喜歡貓咪卻不能養貓嗎？現在只要打開網頁，就能享受無限擼貓的快樂！日本獨立遊戲開發者 zubu 近日推出免費網頁遊戲《摸貓模擬器》，玩家不需要下載任何程式，只要透過電腦滑鼠或手機觸控，就能盡情撫摸貓咪。不只貓咪的毛髮會隨著動作擺動，身體還會像液體一樣軟綿綿地晃動，甚至可以自由選擇13種毛色、調整貓咪胖瘦與大小，打開聲音還能聽見療癒的呼嚕聲。
《摸貓模擬器》怎麼玩？13種貓咪任選、還能調整胖瘦
《摸貓模擬器》玩法相當簡單，玩家只要進入遊戲官方網站，就能看到一隻躺在沙發上的貓咪，接著移動滑鼠或使用手機手指，就能摸摸貓咪的頭部及背部。最特別的是，遊戲相當重視貓咪的真實感，隨著玩家不斷撫摸，貓咪的毛髮、身體都會跟著動作產生變化，甚至可以看到軟綿綿的身體左右晃動，讓人忍不住一直摸下去。
遊戲目前提供13種貓咪毛色及花紋，包括橘貓、黑貓、暹羅貓等，玩家還可以調整貓咪的身體大小及胖瘦，打造自己喜歡的模樣。此外，遊戲支援呼嚕聲音效，還有白天、夜晚兩種場景，就算沒有養貓，也能隨時打開網頁享受「雲端吸貓」的樂趣。
開發者竟對貓過敏！靠AI打造免費摸貓遊戲
令人意外的是，開發者 zubu 其實是一名對貓過敏的愛貓人士。他在個人開發日誌透露，過去曾經一邊忍受眼睛發癢，一邊撫摸真正的貓咪，因此決定把自己的經驗轉化成遊戲。他利用 AI 協助開發，針對貓咪的動作與表現不斷提出修改要求，最後成功將遊戲內容整合成約 300KB 的單一 HTML 檔案，再透過 Cloudflare Pages 免費公開。
zubu 表示，自己原本就是 Unity 遊戲開發者，這次嘗試讓他驚訝，原來不需要安裝大型遊戲，單靠網頁也能呈現相當細緻的互動效果。雖然作品沒有廣告，也不打算靠遊戲賺錢，但製作及營運成本幾乎可以忽略，看到許多玩家玩得開心，就已經相當滿足。未來如果想到其他有趣點子，也希望繼續創作。
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《摸貓模擬器》玩法相當簡單，玩家只要進入遊戲官方網站，就能看到一隻躺在沙發上的貓咪，接著移動滑鼠或使用手機手指，就能摸摸貓咪的頭部及背部。最特別的是，遊戲相當重視貓咪的真實感，隨著玩家不斷撫摸，貓咪的毛髮、身體都會跟著動作產生變化，甚至可以看到軟綿綿的身體左右晃動，讓人忍不住一直摸下去。
遊戲目前提供13種貓咪毛色及花紋，包括橘貓、黑貓、暹羅貓等，玩家還可以調整貓咪的身體大小及胖瘦，打造自己喜歡的模樣。此外，遊戲支援呼嚕聲音效，還有白天、夜晚兩種場景，就算沒有養貓，也能隨時打開網頁享受「雲端吸貓」的樂趣。
令人意外的是，開發者 zubu 其實是一名對貓過敏的愛貓人士。他在個人開發日誌透露，過去曾經一邊忍受眼睛發癢，一邊撫摸真正的貓咪，因此決定把自己的經驗轉化成遊戲。他利用 AI 協助開發，針對貓咪的動作與表現不斷提出修改要求，最後成功將遊戲內容整合成約 300KB 的單一 HTML 檔案，再透過 Cloudflare Pages 免費公開。
zubu 表示，自己原本就是 Unity 遊戲開發者，這次嘗試讓他驚訝，原來不需要安裝大型遊戲，單靠網頁也能呈現相當細緻的互動效果。雖然作品沒有廣告，也不打算靠遊戲賺錢，但製作及營運成本幾乎可以忽略，看到許多玩家玩得開心，就已經相當滿足。未來如果想到其他有趣點子，也希望繼續創作。