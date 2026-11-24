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台灣面臨能源轉型，但近年來太陽能光電、離岸風電等綠能爭議不少，市場也關注金融業對綠色投融資態度是否轉變。國泰金總經理李長庚今（24）日強調，台灣高度仰賴進口能源，「能源自主」是台灣必須面對且一定要走的道路，無論是融資或投資，國泰金都將持續支持綠能產業發展，並透過累積經驗與數據，在風險可控的前提下，「越做越聰明」。第31屆聯合國氣候峰會（COP31）在土耳其安塔利亞正式落幕，國泰金今（2026）年由總經理李長庚、資深顧問程淑芬與國泰世華銀行副總温珍瀚親赴現場，參與國際氣候對話，並於今日分享第一手觀察。國泰金指出，全球氣候金融正從資金募集走向實際投資，如何透過制度設計與金融工具，將氣候承諾轉化為具備「可投資（Investable）」與「可融資（Bankable）」條件的實質專案，已成為國際金融市場關注焦點，並歸納出「氣候金融邁向機制化」、「混合金融驅動亞洲能源轉型」及「氣候調適與投資韌性重要性提升」3大關鍵觀察。面對全球氣候金融發展的新階段，國泰金將持續深化低碳投資、混合金融與氣候調適布局，並透過與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）延續未來5年的合作關係，強化國際策略夥伴網絡，促進資本有效投入台灣及亞洲轉型需求，發揮金融業支持永續經濟發展的實質影響力。台灣近年也積極推動能源轉型，不過，在太陽能與風電快速擴張之下，也引發不少爭議及弊端，身為國內永續金融先驅的國泰金對於綠色投融資態度是否轉變。國泰金總經理李長庚指出，台灣高度仰賴能源進口，得思考如何減少依賴進口能源，像是太陽能、風電，尤其台灣擁有全球最好的風場之一，既然老天爺給台灣豐富能源，為什麼不使用，因此，國泰從太陽能到風電投融資都是跑第一，並從中慢慢累積經驗、數據及人才。他強調，台灣必須要面對「能源自主」的問題，因此，不管是融資、投資，國泰金也必須支持，到目前運作也算非常順利，當然，一個新的技術在一個新的地方，要落地會有很多困難要面對，但是國泰金所投資的案子，與原先所評估的進度是都還滿符合的，國泰金也透過不斷學習、累積經驗、數據，透過分析並精進對風電投融資的經驗，但也越做越聰明，希望能幫台灣達成能源自主的目的。不過，他也坦言，過去也曾碰過太陽光電案件已投入幾千萬元，後來發現執行情形跟原本合約架構不太一樣，中間決定退出，並轉移股權。他強調，原則上若有好案件國泰一定會投入，但若個案的架構、標準、對環境影響不符合內部評估結果，也不會投入。