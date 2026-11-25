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根據不同條件，也有不一樣的上班、休假方式

週休二日、週六本來就放假： 不會多放一天假，也不另外補假。

不會多放一天假，也不另外補假。 排班制、11月28日本來要上班： 可主張放假，薪水照領；若要上班須經勞工同意。

可主張放假，薪水照領；若要上班須經勞工同意。 排班制、11月28日本來就排休： 不另外給假。

不另外給假。 沒有投票權（如外籍同事）： 照原本班表上班。

除了上述情境，104人力銀行也提醒以下4類勞工特別留意：

18、19歲勞工： 未滿20歲不能投選舉票，但已具公投投票權，因此同樣享有投票日放假權益。

未滿20歲不能投選舉票，但已具公投投票權，因此同樣享有投票日放假權益。 夜班勞工： 正常工時落在11月28日0時至24時者，該段時數屬於投票日，可主張不上班；若上班則工資加倍。例如11月27日22時上班、11月28日6時下班，0時後的6小時即算投票日。

正常工時落在11月28日0時至24時者，該段時數屬於投票日，可主張不上班；若上班則工資加倍。例如11月27日22時上班、11月28日6時下班，0時後的6小時即算投票日。 當天排到例假： 不另外給假；原則上雇主也不得要求勞工於例假出勤，天災、事變或突發事件除外。

不另外給假；原則上雇主也不得要求勞工於例假出勤，天災、事變或突發事件除外。 外籍同事： 不具投票權，依原本班表上班。

2026年地方公職人員選舉暨全國性公民投票將於本週六舉行，104人力銀行提到，投票日是法定放假日，有「投票權」且「當天原本要上班」者可放假一天、工資照給；若雇主要求出勤，須經勞工同意、加倍發給工資。對於相關投票、上班權益，整體資訊提供給民眾參考。根據中央選舉委員會初步統計，選舉人約1958萬人、公投投票權人約2001萬人。由於投票日適逢週六，多數週休二日的上班族本來就放假，但對餐飲、零售、醫療、製造等排班制工作者而言，「當天要不要上班」、「薪水怎麼算」成為常見疑問。104人力銀行指出，投票日放假的對象，須同時符合「具投票權」及「當天原為工作日」2項條件。投票權部分，選舉須年滿20歲、公投須年滿18歲，並符合居住期間等條件；放假期間則是11月28日0時至24時整天。104人力銀行指出，投票權只能在投票當天行使，因此投票日不能與其他工作日對調；有排班需求的勞工，應提早與主管協調班表，不要等到當天才表明無法到班。對多數週休二日的上班族而言，週六多為「休息日」，本來就不必上班，因此不會因投票日再多一天假。若雇主要求於當天出勤，同樣須經勞工同意，並應保留時間讓勞工投票。加班費依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤規定計算，前2小時另再加給平日每小時工資額1又1/3倍以上，第3小時起另再加給1又2/3倍以上。以月薪3.6萬元（時薪約150元）為例，週六上班4小時，前2小時為400元，後2小時為500元，加班費合計900元。104人力銀行說明，戶籍不在工作地的勞工，若經排班同意於投票日出勤，雇主應給予足夠的往返與投票時間，路程遠近也應納入考量。以月薪3.6萬元（時薪約150元）為例，原定上班8小時，投票往返需4小時，當天薪資照領、不得扣薪；回到工作崗位上班4小時，則再加發600元加班費。若距離較遠，例如台北往返高雄，勞資雙方可直接協商整天放假，避免勞工兩地奔波。至於「只有我顧店、不能去投票」的情況，即使勞工同意當天上班，雇主仍應保留時間讓勞工投票。勞工可先與主管協調錯開時段，例如開店前或午休時間前往投票，並留存班表與溝通紀錄；若協調未果，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，或向工作所在地勞工局申訴。依《勞動基準法》第37條，投票日為勞動部指定之應放假日；同法第39條規定，放假日工資應照給，經勞工同意出勤者，工資應加倍發給。勞動部也說明，雇主要求勞工於投票日出勤須徵得勞工同意，且不得妨礙勞工投票。雇主若未依法給假或給薪，依《勞動基準法》第79條可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。