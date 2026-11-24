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冬天洗澡先沖哪裡？藥師公布正確4步驟

▲專家也提醒，冬天洗澡時應避免水溫過高，也不宜長時間浸泡或沖洗。（示意圖／取自photoAC）

洗澡水不是越燙越好！專家提醒小心「冬季癢」

冬天洗完澡別急走出浴室！保暖、補水也要注意

受到鋒面通過及東北季風影響，近日早晚氣溫偏低，部分地區甚至不到20度，不少民眾下班回家洗澡時，都得面對冰冷的浴室。藥師葉子毓提醒，冬天洗澡不只要注意水溫，進入浴室後的保暖步驟也很重要，，避免身體在短時間內經歷過大的溫差，增加血壓波動及心血管負擔。藥師葉子毓分享，冬天洗澡時，可以先做好浴室保暖，再按照以下順序清洗：葉子毓提醒，浴室內外溫差較大時，身體可能因冷熱刺激出現血管收縮、擴張及血壓變化，對心血管疾病患者或有相關風險的族群而言，更應留意洗澡環境與身體狀況，不要突然接觸過冷或過熱的環境。除了洗澡順序，水溫也是冬天沐浴時的重要關鍵。專家提醒，冬天若使用過熱的水洗澡，容易帶走皮膚表面的油脂，使肌膚更加乾燥，甚至出現搔癢、脫屑等症狀，形成俗稱的「冬季癢」。因此，洗澡時應避免水溫過高，也不宜長時間浸泡或沖洗。洗完澡後可趁皮膚仍有些微濕潤時擦上乳液，幫助維持肌膚保濕。此外，洗完澡後若還要外出，葉子毓也建議，應先在浴室或室內穿好保暖衣物，尤其注意腳踝、脖子等部位，避免身體突然暴露在低溫環境中。冬天也要適度補充水分，維持日常水分攝取。冬季洗澡除了清潔，也要留意環境溫度、水溫及自身身體狀況。尤其是長者及心血管疾病患者，更應避免忽冷忽熱，若洗澡時出現胸悶、胸痛、暈眩或呼吸不適，應立即停止並尋求協助。