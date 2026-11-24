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九合一大選倒數計時，國民黨前主席朱立倫明天將替自家子弟兵、新北市板橋議員候選人鄧凱勛車掃，鄧也喊出告急，稱搶救新生代最關鍵的一席。而同樣是朱系子弟兵的桃園市議員凌濤，昨也喊出告急，直言大家都知道信函文宣、某些組織壓迫、分票耳語持續影響，他和桃園市長張善政都不是穩了。桃園市第1選區這次19席搶12席，競爭激烈，4年前藍營推7席全上，民進黨推6席當選4席，此次國民黨原先推薦7席，包括6名現任議員凌濤、詹江村、林政賢、陳美梅、黃婉如、張碩芳，另外還有藍委萬美玲之子佀廣洋，不過佀廣洋因爆出霸凌、簽賭醜聞，放棄國民黨提名，改用「報備參選」模式參選；另外國民黨籍的現任副議長李曉鐘交棒給女兒李凱倫，也採用無黨籍參選。藍委萬美玲地方實力雄厚，2022年他公開力挺凌濤，讓凌濤以桃園第一選區最高票當選市議員，同黨立委陳雪生曾說，「萬委員的票可以選上3個到4個議員」，但今年推出兒子佀廣洋後，就連綠委林俊憲在政論節目中也說，佀廣洋未獲得國民黨提名，但宣傳都用國民黨名號，「詐騙凌濤的票」。凌濤說，好多朋友替他們擔心，但他仍選擇「相信市民」會選擇出能代表藍營、代表全桃園、代表國家，認真努力的民意代表，為大家爭取權益，讓大家投下這一票「感到光榮」。凌濤說，現在選情危險，要懇請大家給他力量，讓凌濤跟張善政有底氣，堅持藍營的招牌，守護桃園良善的力量，為大家發聲。結果無論如何，要謝謝你們當初選擇相信他。凌濤說，這四年與各位打拚的點滴，他都記得也用成績證明「新政治」不是口號，而是每一天以紮實政策、議題、服務，回應市民期待的堅持，一步步打造「新桃園」。11/28 懇請並肩向前走，支持2號張善政、4號凌濤，少了任何一票，桃園就會少一席敢說、敢做事的關鍵力量。