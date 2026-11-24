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近年一軍出賽銳減：從主力核心退居精神領袖

富邦內野已無他的空間？王勝偉何去何從

曾主動要求列在60人名單外 轉戰富邦打出價值

中職史上最偉大「游擊教科書」 王勝偉生涯長達21年

隨著中華職棒各隊即將在11月底提交60人契約保留名單，各球團的戰力盤整進入最後倒數。現年42歲、生涯握有9座游擊金手套的富邦悍將老將王勝偉，近期屢屢被點名可能遭到移出保留名單之外。這位橫跨兩個世代、寫下無數紀錄的「游擊教科書」，是否將在今年休賽季迎來球員生涯的轉捩點，成為球迷關注焦點。王勝偉在2022年轉戰富邦悍將後，曾以95場出賽、打擊率2成98的回春表現奪下「東山再起獎」，為職業生涯再創高峰。然而，隨著年齡增長與球隊進入換血期，他近3年一軍出賽空間大幅壓縮，定位也逐漸轉為替補守備、代跑與休息室的精神領袖。從數據面觀察，王勝偉在2025年與2026年的一軍出賽場次分別僅剩13場與15場，合計打席數不到70個。儘管他在有限的機會中仍能展現價值。例如在2026年4月、以42歲25天之齡，刷新聯盟最年長單局雙安紀錄，並以173次犧牲短打改寫中職生涯紀錄，但整季零盜壘與偏低的出賽頻率，顯示教練團在調度上已將他列為二軍支援與緊急替補的角色。檢視富邦悍將目前的內野陣容結構，球隊在日籍總教練後藤光尊領軍下，年輕化與戰力重整的方針相當明確，且中線卡位戰激烈，除有本季打出生涯年的林澤彬、還有年輕一輩池恩齊、葉子霆等人，即便主力球星張育成因傷勢考量多半鎮守指定打擊（DH）或角落內野，球團在游擊替補席位上仍傾向給予池恩齊等年輕好手更多實戰磨練機會，以解決中線火力與守備銜接的長期課題。角落內野一、三壘則有主力范國宸、王念好、董子恩等人輪替，加上同樣面臨戰力外邊緣的資深野手高國麟，悍將在60人名單的名額分配上面臨嚴峻考驗。在一軍已無固定位置現實下，富邦將王勝偉移出60人契約保留名單的機率確實相當高。不過，即便未列入保留名單，也不代表雙方關係就此畫下句點，球團仍可能與他洽談轉任教練，或是比照過往模式，視名單外市場狀況再行評估簽回擔任球員兼教練的可能性。事實上，這並非王勝偉生涯首度面臨60人名單的抉擇。回顧2021年季末，當時效力中信兄弟的他因一軍出賽數驟減至單季僅5場，為了尋求更多一軍發揮空間，王勝偉、林智勝主動向球團提出「不列入60人契約保留名單」請求。中信兄弟當時尊重兩位老將的意願，將兩人置於名單之外，讓他們成為實質上的自由球員、無須受轉隊費限制即可與他隊洽談。正是那次破釜沉舟的決定，促成王勝偉在2022年轉披富邦悍將戰袍，並以單季96安打、奪下東山再起獎的表現證明自己仍能在一軍戰場奔馳。無論今年休賽季最終走向退休、轉任教練或尋求延續球員生涯，王勝偉在中華職棒留下的歷史地位早已無可撼動，他自2006年選秀首輪加入中職以來，已經拚戰21個球季，拿下史無前例的9座游擊金手套，4度稱霸盜壘王、2度獲選游擊手最佳十人，生涯累積1413支安打、61轟、592分打點和240盜。從初登板連續11場安打的超級新人，到42歲仍在球場上全力衝刺的大學長，王勝偉用21年寫下自律與堅持的典範。即便60人名單的現實考驗近在眼前，他為中職留下的守備職人精神，已注定讓他被寫進中職歷史之中。