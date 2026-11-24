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輝達執行長黃仁勳在辭職11天後，週一由輝達再度宣布復職執行長工作，帶動科技股強勢反彈。不過，黃仁勳返回輝達後實際面臨的危機尚未解除。天風國際證券分析師郭明錤指出，雖然管理層的人事變數已經解除，但輝達仍面臨至少六項考驗。郭明錤在社群平台X發文提到，黃仁勳回歸輝達，讓部分不確定性解除，當中主要涉及公司策略、產品路線圖、技術開發以及供應鏈管理。這項懸而未決的問題在過去 1–2 週壓抑了科技股表現，因此一旦解除，股價立即上漲。但他也提醒，是否能回到先前的歷史高點，不僅取決於各公司在 AI 供應鏈及 Nvidia 生態系統中的定位，還取決於以下兩點。首先，郭明錤點出輝達仍存在的三項不確定性，第一是銷售，美國對 AI GPU 出口及海外運算租賃加強管制後，對輝達出貨量及營收的影響。第二是循環融資，更高的合規成本及更嚴格的審查，對現有及未來交易的影響。第三則是調查、訴訟及更嚴格的監督，他提到，黃仁勳及輝達仍處於調查中。未來的公開評論、內部決策及外部互動，都將成為調查的一部分，並成為質疑的新證據。這也增加了上述銷售及循環融資的不確定性。接著，郭明錤提到輝達仍有目前無法改變的現實瓶頸，第一是資料中心建設挑戰，包含電力、勞力等問題，以及即將到來的更嚴格相關法規。再來是CSP資本支出，在 2027–2028 年逐一達到高峰，最後則是次世代先進封裝技術及製程良率仍有改善空間，將持續限制AI晶片的生產能力與供應速度。