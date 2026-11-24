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正在拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》的徐千京，今年終於把從小就想要的美式肌肉跑車開回家，她特地選了帶青綠色調的亮藍色，每次停好車都忍不住回頭多看幾眼。至於愛車副駕最常坐誰？徐千京笑說是爸爸，自己早就成了他的「專屬司機兼小秘書」。徐千京一直很喜歡美式肌肉車，尤其是野馬長車頭、短車尾的經典線條，加上少見的車色，讓她一眼就認定是心目中的夢幻配色。原以為跑車不好駕馭？她笑說，無論是平時通勤或跑遠程工作都能應付，「平時好開，要快也很猛！」不過，徐千京大一考到駕照後，第一次獨自上路緊張到雙手冒汗，明明時速只有20、30公里，卻覺得自己開得飛快，連車距都抓不準。當時媽媽當她的「陪駕教練」，陪她到處練習。後來拍戲得經常開車往返民視和不同外景地，她才越開越熟練。徐千京曾兩次遭後車追撞，其中一次發生在今年農曆年後。當時高速公路塞車，她的車已經完全停下來，卻突然被後方車輛撞上，幸好有警車經過，人也沒受傷。她坦言那次撞擊還是讓她嚇了一跳，現在開車更注意車距，最怕遇到高速逼車或在車陣中頻繁穿梭的駕駛。徐千京說，爸爸只要有行程，常會找她接送，一上車就問她最近拍戲順不順利，兩人也會趁著車程聊聊彼此的近況。她很享受這段相處時間，原本只是載爸爸出門，久了反而成了父女固定聊天的機會。至於以後換車，她說考量日常需求，下一台可能會選休旅車或房車，但眼下最想做的，還是多開幾趟這台盼了多年的野馬。