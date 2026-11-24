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兆豐金控今（24）日召開今（2026）年第3季法說會，股價也攻上漲停收55元，而今年截至10月底，累計稅後淨利來到343.31億元，年成長13%，每股稅後盈餘（EPS）為2.31元。對於投資人關心的股利政策，總經理張傳章表示，歷年股利發放都會綜合考量，包括股利穩定性、財務狀況、現金流量及未分配盈餘稅等因素後，審慎規劃，而近3年股利配發率大致維持在7成左右，未來也會以此為原則，在兼顧股東權益及公司發展的前提之下，維持穩定的配息政策。今年截至9月底，兆豐金累計稅後淨利328.48億元，年增16%，EPS為2.21元。截至10月底，累計稅後淨利343.31億元，年成長13%，EPS為2.31元。銀行、證券、票券及產險等主要子公司獲利均較去年同期成長，非銀行子公司合計獲利貢獻約26%，明顯高於去年同期，顯示兆豐金近年推動收益來源多元化已有成果。同時，銀行放款、存款雙位數成長，利息淨收益年增約13%，銀行子公司前3季稅後淨利年增6%，仍是集團穩健獲利的核心。放款平均餘額2.6兆元，年增11%，其中OBU及海外分行放款都是雙位數成長。放款動能主要來自主辦國內綠能及半導體、資通訊產業的大型聯貸案，銀行子公司目前聯貸MLA及Bookrunner市占排名第一。存款平均餘額3.4兆元，年增10%，主要受惠常態性存款專案及相關業務獎勵機制推動，外匯存款市占也重返第二。在業務規模擴大及資金成本改善下，利息淨收益年增約13%，經常性收益持續增強。手續費淨收益年增21%，高資產客戶AUM突破2845億元 銀行子公司前3季手續費淨收益年增21%，其中財富管理淨手續費收入成長34%。截至9月底，高資產客戶達2403戶，AUM為2,845.27億元，AUM年增20%。隨著客戶資產規模及服務需求持續提升，財富管理已成為集團擴大手續費收入、深化客戶關係的重要成長動能。證券、票券、產險獲利同步成長 證券子公司前3季稅後淨利50.33億元，年增173%，主要受惠市場成交活絡，經紀業務及操作收益成長。票券子公司稅後淨利25.43億元，年增33%。產險子公司稅後淨利8.6億元，年增29%，保險服務結果及投資收益均有改善。各子公司獲利同步成長，使集團整體收益結構更加均衡，也提高面對市場挑戰的經營韌性。此外，在公股資源整合方面，兆豐金近期已通過參與公股投信整併案，合併後預計將持有存續公司30.4%股權，未來將擴大投研及產品開發能力，發展REITs、私募基金及TISA等新業務，並結合集團財富管理通路提高手續費收入，為股東創造長期價值。展望第4季，兆豐金將聚焦3大方向，延續前3季的成長動能，包括銀行子公司持續鞏固聯貸MLA及Bookrunner市占第一、外匯存款市占第二的競爭優勢，並深化高資產客戶經營及跨境資產配置；非銀行子公司持續掌握資本市場、資金運用及保險業務商機；以擴大經常性收益、提升非銀行子公司獲利貢獻及深化集團跨售為經營重點，持續提升獲利能力與股東權益報酬。