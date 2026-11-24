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余祥銓在中天綜合台《歐耶一級棒》回憶，爸爸余天曾在家突然中風，當時家人以為他和平常一樣躺在沙發上看電視，直到余祥銓的太太上前叫他，才發現他沒反應。余祥銓一看爸爸嘴唇發白，立刻送醫，沒想到醫師問余天叫什麼名字，他竟答不出來。余天住院14天後返家休養，余祥銓仍每天提心吊膽，乾脆在爸爸房內裝了監視器，隨時留意他的狀況。余祥銓說，事發時兩個姊姊都在家，卻沒人察覺異狀，因為爸爸平常就會躺在沙發上看電視。送醫檢查後，他才得知爸爸一側頸部血管完全堵塞，另一側只剩約三成通暢。看著醫師不斷拿文件請家屬簽名，余祥銓坦言：「我沒簽過那種東西，我很害怕。」所幸余天住院14天後逐漸恢復。余祥銓轉述，當時爸爸的血液透過其他小血管流向腦部，狀況才好轉。不過，即使爸爸出院回了家，他還是放心不下：「我就在他房間放監視器，隨時看他狀況怎麼樣。」同集節目中，愛雅也談起媽媽在疫情期間多次就醫，直到能安排會診後才確診罹癌，沒想到從確診到離世不到3個月。她坦言，那段時間有些細節現在已經想不起來，卻清楚記得媽媽在最後一晚陷入昏迷，隔天中午離世。談到如何面對親人離開，愛雅忍不住落淚，直言照顧者要在那種時候穩住情緒，真的很不容易。這集《歐耶一級棒》以醫師與家屬面對的生死關頭為題，也邀請急診科醫師魏智偉分享第一線急救經驗，將於明（25）日晚間10點在中天綜合台播出。